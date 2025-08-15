Bayrou dénonce "la haine antisémite" qui a "fauché" l'arbre hommage à Ilan Halimi

Hommage à Ilan Halimi le 13 février 2019 à Sainte-Geneviève-des-Bois, en Essonne, deux jours après que deux arbres plantés en son honneur y ont été vandalisés

Le Premier ministre François Bayrou a dénoncé vendredi la "haine antisémite" de celui ou ceux qui ont abattu l'arbre planté à Epinay-sur-Seine en hommage à Ilan Halimi, jeune Français juif séquestré et torturé à mort en 2006 par le "gang des barbares".

"L'arbre pour Ilan Halimi, vivant rempart contre l'oubli, a été fauché par la haine antisémite. Nul crime ne peut déraciner la mémoire. La lutte jamais achevée contre le mortel poison de la haine est notre devoir premier", a écrit sur X le chef du gouvernement.

L'arbre, qui avait été planté en 2011 dans cette commune de Seine-Saint-Denis, a été sectionné probablement à l'aide d'une tronçonneuse dans la nuit de mercredi à jeudi.

Plusieurs autres responsables politiques ont exprimé leur émotion et leur réprobation après cet acte, alors que la communauté juive est confrontée à une très forte hausse des faits antisémites depuis les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et le début de la guerre à Gaza.

"Honte au profanateur antisémite qui a dû penser que cet acte était d'un courage infini...", a lancé également sur X le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, tandis que le député de la France insoumise (LFI) Antoine Léaument a fait part de sa "colère immense" et de son "plein soutien à nos compatriotes juifs".

A droite, Eric Ciotti, patron de l'UDR alliée au Rassemblement national, y voit "un abominable symbole de l'explosion de l'antisémitisme dans notre pays autant qu'une infâme attaque contre la mémoire du martyr d'Ilan Halimi".

Ilan Halimi, 23 ans, avait été enlevé, séquestré et torturé en janvier 2006 par un groupe d'une vingtaine de personnes qui se faisaient appeler "le gang des barbares", sous la direction de Youssouf Fofana.

Découvert nu, bâillonné, menotté et portant des traces de tortures et de brûlures, à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, le jeune homme était mort pendant son transfert à l'hôpital un peu moins d'un mois plus tard.