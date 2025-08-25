Bayrou entre dans le dur face aux risques de censure et de blocages

25 Aoû. 2025 à 01h50 (TU)
AFP
Par Baptiste PACE
Le Premier ministre François Bayrou à la sortie du Conseil des ministres à l'Elysée, le 30 juillet 2025 à Paris

Le Premier ministre François Bayrou à la sortie du Conseil des ministres à l'Elysée, le 30 juillet 2025 à Paris

François Bayrou sera-t-il censuré sur son projet de budget à 44 milliards d'euros d'économies ? La grande explication de rentrée débute lundi par une conférence de presse du Premier ministre, sur fond d'appels à bloquer la France le 10 septembre.

M. Bayrou s'exprimera lundi à 16h00 depuis des locaux gouvernementaux de l'avenue de Ségur (7e arrondissement de Paris) où il a déjà tenu deux conférence de presse consacrées au budget, en avril et le 15 juillet.

Depuis cette date, et l'annonce de 43,8 milliards d'euros d'économies via de nombreuses mesures --année blanche fiscale, gel des pensions et prestations sociales, suppression de deux jours fériés à laquelle s'opposent 84% des Français selon un sondage Odoxa pour Le Parisien--, le Premier ministre fait face à une menace de censure brandie par la gauche et le Rassemblement national.

Il doit aussi affronter des appels à bloquer le pays le 10 septembre, nés sur les réseaux sociaux et les messageries, et soutenus par la France insoumise (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, qui a dit espérer "la grève générale".

Les écologistes et les communistes soutiennent également cet appel, que le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a dit vouloir "accompagner".

Circonspects face à ce mouvement "nébuleux" (Sophie Binet, CGT), qui évoque la crise des "gilets jaunes", les syndicats de salariés, opposés au budget Bayrou comme au projet gouvernemental de réformer à nouveau l'assurance-chômage, réfléchissent à leurs moyens d'action, avant une intersyndicale prévue le 1er septembre.

Une publication sur un réseau social, le 22 août 2025, appelant à une grève générale le 10 septembre 2025, après à un appel initialement lancé par le mouvement "Bloquons tout" contre les coupes budgétaires voulues par le Premier ministre François Bayrou

Une publication sur un réseau social, le 22 août 2025, appelant à une grève générale le 10 septembre 2025, après à un appel initialement lancé par le mouvement "Bloquons tout" contre les coupes budgétaires voulues par le Premier ministre François Bayrou

Sans attendre, plusieurs unions départementales et fédérations de la CGT et de Solidaires -SUD Rail et Sud Industrie-- ont prévu de se mobiliser le 10 septembre.

"Tout le monde a le droit de protester, mais je ne crois pas que, devant une telle crise, la réponse des Français puisse être de bloquer le pays", a jugé M. Bayrou dans des propos rapportés par la Tribune Dimanche.

Après l'expérience de Michel Barnier, Premier ministre renversé au bout de trois mois, François Bayrou "ne veut pas subir la rentrée". "Il ne va pas attendre qu'on le censure comme ça. Sans essayer de trouver des voies, des chemins, de réaffirmer un certain nombre de choses", explique un proche du Premier ministre.

"Prise de conscience"

Si les quelque 44 milliards d'économies sont "intangibles", "les mesures peuvent toutes être discutées. J'ai dit que j'étais prêt à entendre d'autres propositions; sur les jours fériés, par exemple, peut-être d'autres dates sont-elles possibles. Mais la seule chose pour moi qui n'est pas possible, c'est qu'on renonce à la prise de conscience et à la volonté de sortir du piège infernal dans lequel nous sommes, celui du surendettement", a récemment insisté M. Bayrou auprès de l'AFP.

Capture d'écran montrant le premier épisode de la chaîne YouTube du Premier ministre François Bayrou "FB Direct" le jour de son lancement, le 5 août 2025 à Paris 

Capture d'écran montrant le premier épisode de la chaîne YouTube du Premier ministre François Bayrou "FB Direct" le jour de son lancement, le 5 août 2025 à Paris 

Le Premier ministre, qui a été reçu par Emmanuel Macron jeudi à Brégançon (Var), est notamment attendu sur les contours de la "contribution des plus fortunés" évoquée le 15 juillet.

Il est "prêt à bouger" sur le sujet, assure un de ses soutiens, alors que des membres du MoDem rappellent leur opposition à la suppression de l'ISF en 2017.

Suffisant pour s'entendre avec le PS ? "En l'état, rien ne va et c'est la censure assurée", a réaffirmé dimanche le député Arthur Delaporte, ajoutant que les socialistes présenteraient des "propositions alternatives" dans les "prochains jours".

François Bayrou s'exprimera mardi à l'évènement de rentrée de la CFDT, puis jeudi à celui du Medef. Il doit se rendre vendredi à la Foire de Châlons-en-Champagne (Marne).

(g-d) Jean-Luc Mélenchon, fondateur de La France Insoumise (LFI), Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire La France Insoumise - Nouveau Front Populaire, et Manuel Bompard, coordinateur de LFI, lors des "Universités d'été" de LFI à Châteauneuf-s

(g-d) Jean-Luc Mélenchon, fondateur de La France Insoumise (LFI), Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire La France Insoumise - Nouveau Front Populaire, et Manuel Bompard, coordinateur de LFI, lors des "Universités d'été" de LFI à Châteauneuf-sur-Isère, le 24 août 2025 dans la Drôme

Avant la reprise des travaux parlementaires prévue le 22 septembre, les rentrées politiques se poursuivent cette semaine. Après les écologistes, communistes et LFI ce weekend, le PS réunit ses troupes de jeudi à samedi à Blois. De nombreuses personnalités --Édouard Philippe, Bernard Cazeneuve, Bruno Retailleau...-- s'exprimeront lors de l'Université d'été du Laboratoire de la République présidé par l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer.

Gérald Darmanin organise sa rentrée le weekend prochain, de même qu’Éric Ciotti, Laurent Wauquiez, David Lisnard, les centristes de l'UDI ou encore le parti Reconquête d’Éric Zemmour.

Les Républicains et leur nouveau président, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, se réuniront les 6 et 7 septembre. En attendant, la ministre Rachida Dati a confirmé sa candidature pour l'élection législative partielle à Paris (21 septembre), alors que le parti a investi Michel Barnier.

