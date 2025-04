Bayrou et Philippe avec Attal dimanche pour un meeting de Renaissance rattrappé par celui du RN

Édouard Philippe et François Bayrou lors d'un metting du MoDem, à Guidel dans le Morbihan, le 29 septembre 2019

Prévu depuis plusieurs semaines, le meeting organisé dimanche par Renaissance et son nouveau secrétaire général Gabriel Attal affrontera la concurrence du Rassemblement national, qui rassemble ses soutiens à Paris pour défendre Marine Le Pen après sa condamnation.

"Le bloc central rassemblé", vante le programme: François Bayrou, Édouard Philippe ou encore le président de l'UDI Hervé Marseille s'exprimeront dimanche lors de ce meeting organisé par Renaissance à la Cité du Cinéma à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), premier grand évènement public depuis l'élection en décembre de Gabriel Attal à la tête du parti fondé par Emmanuel Macron en 2016.

Mais la riposte du RN change le décor. Au même moment, le parti d'extrême droite organise place Vauban à Paris un meeting de soutien à Marine Le Pen, après sa condamnation à une peine d'inéligibilité immédiate dans l'affaire des assistants parlementaires européens.

"Avant tout un meeting contre l'indépendance de la justice", a dénoncé M. Attal mardi à l'Assemblée, accusant le RN de "multiplier les outrances" et d'"embraser le débat public".

"Depuis hier, nous assistons à une attaque en règle, massive et sans précédent récent, contre notre État de droit. Depuis hier, un parti politique, condamné pour avoir détourné près de 5 millions d’euros, attaque nommément des juges et fait croire qu’appliquer la loi, c’est remettre en cause la démocratie", écrit par ailleurs l'ex-Premier mnistre dans un message interne.

"Toutes les limites ont été franchies. (...) Dimanche, le Rassemblement national organise une manifestation contre la Justice à deux pas de l’Assemblée nationale. Nous n’allons pas rester sans rien dire. Alors, plus que jamais, pas une personne ne doit manquer ce dimanche, à Saint-Denis, pour défendre la démocratie, la République et nos valeurs", ajoute-t-il.

Gabriel Attal le 13 février 2025 à Bègles près de Bordeaux AFP/Archives

Renaissance escomptait 5.000 personnes à ce meeting organisé sur une journée, vitrine du "nouveau chapitre" du parti macroniste ouvert par Gabriel Attal. Depuis son élection comme secrétaire général en décembre, l'ancien Premier ministre a remodelé les équipes, lancé des conventions thématiques, ainsi que des états généraux auprès des adhérents du parti, dont le résultat sera restitué dimanche.

Une série de débats, sur la situation politique, le contexte international ou encore le travail et le modèle social, est au programme, avec nombre d'intervenants extérieurs: les sociologues Jean Viard et Dominique Schnapper, l'ancienne ambassadrice en Russie Sylvie Bermann, le président de la CPME Amir Reza-Tofighi, l'ancienne patronne du Medef Laurence Parisot, ou encore le philosophe Raphaël Enthoven.

Gabriel Attal conclura la journée par un discours, après des prises de parole de la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili et de deux députés ukrainiens.

Le président du groupe Ensemble pour la République (EPR) à l'Assemblée est crédité de 20% d'intentions de vote à la présidentielle, dans l'hypothèse où il est le candidat du bloc central, dans un sondage de l'Ifop pour le Journal du Dimanche.

Dans les autres hypothèses testées, Édouard Philippe, comme candidat du bloc central, enregistre 20 à 25% d'intentions de vote. Le président d'Horizons est déjà candidat déclaré à l’Élysée, et a lancé une série de meetings régionaux, commençant à distiller son calendrier et sa méthode. Le prochain meeting est programmé le 17 mai à Marseille.