Bayrou reçoit le comité de soutien de Sansal, dénonce une situation "insupportable"

François Bayrou a reçu mercredi à Matignon des membres du comité de soutien de Boualem Sansal, écrivain emprisonné en Algérie, une situation "insupportable" pour le Premier ministre, sur fond de regain de tensions franco-algériennes.

Le Premier ministre a reçu Noëlle Lenoir, présidente du Comité de soutien, qui était accompagnée de son fondateur, Arnaud Benedetti, de l'ancien ambassadeur français à Alger Xavier Driencourt, de l'essayiste Stéphane Rozès et du journaliste George-Marc Benamou.

"Nous sommes à la date précise du cinquième mois de captivité de Boualem Sansal", a rappelé M. Bayrou, qui a reçu les membres du comité "pour leur dire d'abord que nous pensons à lui, que nous trouvons terrible la situation dans laquelle il se trouve placé, prisonnier d'opinion, grand écrivain en langue française, grand écrivain algérien et français, et de surcroît malade", a déclaré M. Bayrou.

"Il y a là quelque chose qui est insupportable, pas pour les gouvernements, les autorités qui ont un devoir de protection, mais insupportable comme être humain. Et si cette rencontre pouvait permettre de rappeler aux autorités algériennes à quel point il y a un mouvement de solidarité autour de lui, et à quel point ce n'est pas que nous souhaitons, c'est que nous portons l'idée, tous, qu'il puisse retrouver la liberté, son intégrité, qu'on puisse le soigner (...), alors cette rencontre aura été utile", a-t-il ajouté.

"Nous attendons beaucoup de ce rendez-vous, parce qu'aujourd’hui, les ponts ne sont pas totalement coupés, ils ne sont coupés que s'il y a rupture des relations diplomatiques", a déclaré Noëlle Lenoir à son arrivée à Matignon. "La France, c'est l'État de Voltaire, des Lumières, et il n'y a pas de plus grand propagandiste de notre culture, de notre culture de la liberté, et aussi de ce que représente la France dans la littérature mondiale que Boualem Sansal", a déclaré Mme Lenoir.

Boualem Sansal, 75 ans et incarcéré en Algérie depuis la mi-novembre, a été condamné le 27 mars à cinq ans de prison notamment pour atteinte à l'intégrité du territoire pour des déclarations en octobre au média français d'extrême droite "Frontières" où il estimait que l'Algérie avait hérité sous la colonisation française de territoires appartenant jusque-là au Maroc. Il a fait appel de sa condamnation.

Vendredi, Emmanuel Macron s'était dit "confiant" dans sa libération à venir car il faisait l'objet d'"une attention particulière" de la part des autorités algériennes.

Les relations entre les deux pays ont depuis connu un regain de tension: après l'arrestation d'un agent consulaire algérien, soupçonné de l'enlèvement d'un influenceur algérien exilé en France, Alger a expulsé 12 agents français en rétorsion. Emmanuel Macron a riposté en annonçant le renvoi de 12 agents consulaires algériens et en rappelant pour consultations l'ambassadeur de France à Alger.