Biden célèbre une amitié "florissante" avec le Premier ministre japonais Kishida

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président américain Joe Biden, entourés de leurs épouses Yuko Kishida et Jill Biden, le 10 avril 2024 à la Maison Blanche

Un partenariat aussi "florissant" que des cerisiers au printemps: Joe Biden a reçu mercredi avec les honneurs le Premier ministre japonais, un allié clé dans sa stratégie de compétition avec la Chine.

Le président américain, après avoir entendu les hymnes et passé en revue les troupes avec son invité, un dirigeant "visionnaire et courageux", a vanté l'alliance "indestructible" entre les deux pays, en s'appuyant sur une comparaison fleurie.

En 1912, le maire de Tokyo avait fait cadeau à la ville de Washington de plusieurs milliers de cerisiers, dont la floraison fait chaque année accourir les touristes dans la capitale américaine.

"Comme notre amitié, ces arbres sont intemporels, inspirants et florissants," a dit Joe Biden.

Dîner de gala

Fumio Kishida a embrayé sur le même ton, en indiquant que son pays offrirait 250 arbres supplémentaires à l'occasion du 280e anniversaire de la fondation des Etats-Unis, en 2026.

Et il a déclaré qu'à l'instar d'un cerisier en fleur, le partenariat des deux pays "allait continuer à grandir et à se renforcer".

Les épouses des deux dirigeants, Jill Biden et Yuko Kishida, étaient également présente pour la cérémonie d'accueil, qui sera suivie d'une réunion de travail et d'une conférence de presse commune, avant un dîner de gala.

Le Premier ministre de 66 ans est le premier dirigeant japonais à recevoir ainsi les honneurs d'une visite d'Etat à Washington depuis Shinzo Abe en 2015.

Le président américain Joe Biden et son épouse Jill Biden accueillent le Premier ministre Japonais Fumio Kishida et son épouse Yuko Kishida à la Maison Blanche le 9 avril 2024 à Washington, DC GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Voilà qui souligne l'importance donnée par le président américain au renforcement des alliances face à des pays tels que la Chine, la Russie, la Corée du Nord et l'Iran, dans un monde de plus en plus incertain.

"Il s'agit d'un sommet exceptionnel et historique", a déclaré à la presse, avant la visite, un haut fonctionnaire de l'administration américaine.

Selon le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, Joe Biden et Fumio Kishida "annonceront des mesures pour améliorer la coopération sécuritaire, et ce afin de permettre une coordination et une intégration plus importantes de nos forces" armées.

Il est attendu que les dirigeants dévoilent ainsi un projet de restructuration du commandement militaire américain au Japon, fort de quelque 54.000 militaires, pour ce qui constituera le renforcement le plus important du partenariat de défense entre les deux pays depuis les années 1960.

Sommet trilatéral

Les deux pays pourraient également s'accorder sur la possibilité pour des navires militaires américains d'effectuer des réparations dans des chantiers navals privés au Japon, et sur la production conjointe d'équipement militaire, selon plusieurs médias.

Le président américain Joe Biden (à droite en arrière-plan) et le Premier ministre japonais Fumio Kishida, devant leurs épouses Yuko Kishida et Jill Biden, à la Maison Blanche à Washington, le 9 avril 2024 AFP

Fermement pacifiste durant plusieurs décennies, le Japon a réalisé ces dernières années des changements dans sa politique de défense "parmi les plus significatifs et considérables" depuis la Seconde Guerre mondiale, a estimé l'ambassadeur des Etats-Unis au Japon, Rahm Emanuel, en amont de la visite d'Etat.

Pour le dîner de gala, la Maison Blanche sera parée - évidemment - de branches de cerisiers en fleurs. Puis le musicien Paul Simon, légende de la folk américaine, "interprétera une sélection de ses chansons emblématiques", ont fait savoir les services de la Maison Blanche.

Jeudi, Fumio Kishida doit s'adresser aux deux chambres du Congrès américain avant d'être à nouveau reçu par Joe Biden, aux côtés du président philippin Ferdinand Marcos (fils et homonyme de l'ex-dictateur).

Le président américain organisera en effet ce jour-là le premier sommet trilatéral entre le Japon, les Philippines, et les Etats-Unis.

Seule ombre potentielle au tableau de la visite du Premier ministre japonais: la controverse autour de l'acquisition annoncée du géant américain de la sidérurgie US Steel par le japonais Nippon Steel planera sûrement au-dessus de la rencontre avec Joe Biden.

Le président démocrate est en effet opposé à cette opération, qui pourrait jouer dans sa campagne de réélection face à son prédécesseur protectionniste, Donald Trump.