Biden reçoit l'onction des Kennedy face à la menace du neveu de "JFK"

Toute la légendaire famille Kennedy, ou "presque", a apporté jeudi un soutien très recherché au président Joe Biden, dont la campagne pour demeurer à la Maison Blanche est en partie fragilisée par la candidature rivale du neveu de "JFK", Robert Kennedy Junior.

"Je ne veux pas être submergé par l'émotion, mais c'est un honneur extraordinaire d'avoir le soutien de la famille Kennedy", a déclaré Joe Biden, lors d'un meeting de campagne à Philadelphie.

Pas moins de 15 membres du clan Kennedy ont affiché dans cette ville du nord-est des Etats-Unis leur soutien au démocrate de 81 ans pour la présidentielle du 5 novembre face au républicain Donald Trump.

Une image d'unité supposée contraster avec le Kennedy dont on parle le plus actuellement, le très controversé "RFK Junior", qui s'est aussi lancé dans la course à la présidentielle de novembre.

Ce Kennedy, parfois qualifié de "mouton noir" de la famille et qui s'est fait connaître notamment pour son opposition aux vaccins, est le fils de l'ancien ministre démocrate de la Justice, "Bobby" Kennedy, assassiné en 1968.

Agé de 70 ans, il sillonne les Etats-Unis en quête de soutiens, en ciblant notamment les libertariens et tous les Américains susceptibles d'être séduits par son discours antisystème et ses idées parfois complotistes.

De quoi inquiéter Joe Biden? Absolument, même si l'avocat spécialisé dans l'environnement n'a aucune chance de remporter la Maison Blanche.

Le candidat indépendant à l'élection présidentielle américaine Robert Kennedy Junior lors d'un meeting de campagne à Oakland, le 26 mars 2024 en Californie AFP/Archives

Car la popularité de Robert Kennedy Junior semble affecter davantage les chances du président démocrate que celles de son rival républicain Donald Trump.

Et qu'il pourrait jouer les trouble-fête dans certains Etats-clés où seulement 10.000 voix suffisent à faire basculer la majorité.

"Nous rassembler"

Militante des droits humains, la soeur de "RFK Junior" a été la première à s'afficher aux côtés de Joe Biden à Philadelphie, située en Pennsylvanie, un des Etats clés pour le scrutin de novembre.

Le président américain Joe Biden et Kerry Kennedy (d), en présence d'autres membres de la famille Kennedy, le 18 avril 2024 à Philadelphie, en Pennsylvanie AFP

"Presque tous les petits-enfants de Rose et Joe Kennedy soutiennent Joe Biden. Oui, la famille Kennedy soutient Joe Biden pour la présidence", a déclaré Kerry Kennedy sans faire référence à son frère. Sinon par des allusions: "Seuls deux candidats ont vraiment une chance de gagner", c'est-à-dire Joe Biden et Donald Trump.

"Nous devons tous nous rassembler dans une campagne qui devrait unir non seulement les démocrates mais aussi tous les Américains, y compris les républicains et les indépendants", a plaidé la septième des onze enfants de Bobby Kennedy et nièce du président John Kennedy (JFK), lui aussi assassiné, en 1963.

Joe Biden en a profité lui pour se présenter comme le plus digne héritier de Bobby Kennedy, dont un buste en bronze est exposé dans le bureau ovale de la Maison Blanche. "A gauche, il y a un buste de Martin Luther King et à droite, un buste de votre père", s'est félicité le président.

"Divisés mais unis"

Joe Biden doit également prendre la parole à un autre événement de campagne, où il sera accueilli par Joe Kennedy, ancien représentant du Massachusetts au Congrès qu'il a ensuite nommé envoyé spécial en Irlande du Nord.

Accolade entre le président américain Joe Biden et Joe Kennedy III lors d'un meeting à Philadelphie, le 18 avril 2024 en Pennsylvanie AFP

Les membres du clan présents devraient montrer leur engagement en allant faire du porte-à-porte électoral, comme le font les simples militants démocrates.

Robert Kennedy Junior a réagi en affirmant respecter les choix de ses proches. "J'entends dire que plusieurs membres de ma famille vont annoncer aujourd'hui leur soutien au président Biden. Je me félicite qu'ils soient actifs sur le plan politique... C'est une tradition familiale", a-t-il commenté sur X.

"Nos sommes divisés dans nos opinions mais unis dans notre amour réciproque", a ajouté le trublion, ex-démocrate devenu indépendant.

Le rassemblement de jeudi à Philadelphie n'est pas le premier: des dizaines de Kennedy avaient posé autour de Joe Biden dans la roseraie de la Maison Blanche en mars, pour la fête de la Saint-Patrick. Le dirigeant démocrate aime rappeler ses origines irlandaises, catholiques, et insister sur sa volonté de s'inscrire dans la prestigieuse lignée politique de ses prédécesseurs.