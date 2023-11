Blinken achève à Delhi une tournée marathon dominée par Gaza

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken fait une déclaration à la presse à l'issue d'une réunion ministériel "2+2" entre l'Inde et les Etats-Unis, le 10 novembre 2023 à New Delhi

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a achevé vendredi en Inde une tournée marathon au Moyen-Orient et en Asie largement dominée par le conflit entre Israël et le Hamas, où il a multiplié les messages de soutien mais aussi de fermeté envers l'allié israélien.

S'exprimant devant la presse peu avant son départ de Delhi, le chef de la diplomatie américaine a salué la décision d'Israël d'accepter des "pauses humanitaires" dans son offensive dans le nord de la bande de Gaza, tout en estimant qu'il restait "encore beaucoup à faire" pour protéger les civils palestiniens.

Il a affirmé que ces "pauses" de 4 heures tous les jours allaient permettre de "sauver des vies" et de procurer plus d'aide à la bande de Gaza, assiégée par l'armée israélienne depuis l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre.

Au moins 1.400 personnes sont mortes dans cette attaque en Israël, en majorité des civils tués le jour même, selon les autorités israéliennes.

"Dans le même temps, beaucoup plus doit être fait pour protéger les civils et s'assurer qu'ils reçoivent de l'aide humanitaire", a ajouté M. Blinken.

"Bien trop de Palestiniens ont été tués", a-t-il encore dit dans un clair message à Israël.

Bombardement israélien sur le nord de la bande de Gaza, le 10 novembre 2023 AFP

Le ministère de la Santé du Hamas a indiqué jeudi que 10.812 personnes avaient été tuées dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre.

M. Blinken avait entamé vendredi dernier en Israël sa tournée marathon par des entretiens avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Il s'est ensuite rendu en Cisjordanie occupée, Jordanie, Chypre, Irak, Turquie, Japon (pour participer à un G7) et en Corée du Sud.

L'Inde, prompte à condamner le Hamas après l'attaque du 7 octobre en Israël, s'est déclarée "solidaire d'Israël" et a envoyé de l'aide, en Egypte, destinée aux civils palestiniens de la bande de Gaza, ce dont s'est félicité M. Blinken.

Le conflit actuel pose un défi majeur au projet de création d'une route commerciale reliant l'Europe, le Moyen-Orient et l'Inde, dévoilé lors du sommet du G20 à Delhi en septembre.

- Partenariat stratégique -

A Delhi, les Etats-Unis et l'Inde ont mis en exergue leur partenariat stratégique face à la montée en puissance de la Chine en Asie-Pacifique et dans ce contexte de guerres, en Ukraine aussi.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken (2e d) et son homologue indien Subrahmanyam Jaishankar (2e g), le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin (d) et son homologue indien Rajnath Singh (g) assistent au dialogue ministériel "2+2" entre l'Inde et les États-Unis, le 10 novembre 2023 à New Delhi POOL/AFP

M. Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin ont participé avec leurs homologues indiens Subrahmanyam Jaishankar et Rajnath Singh, à des entretiens annuels "deux + deux".

"Face aux défis urgents dans le monde, il est plus important que jamais que les deux plus grandes démocraties dans le monde échangent leurs points de vues et se cherchent des objectifs communs pour le bien de nos deux peuples", a déclaré M. Austin, se félicitant d'une coopération renforcée dans tous les domaines.

M. Blinken a insisté pour sa part sur l'engagement renouvelé des Etats-Unis en Asie-Pacifique et la nécessité d'y "promouvoir une zone qui soit libre, prospère, résiliente et sûre", comme il l'avait fait à Tokyo et à Séoul.

Commerce annuel entre la Chine et les Etats-Unis, de 2015 à 2022 AFP

Cette dernière expression est, pour Washington, une manière voilée de critiquer, la Chine et ses ambitions économiques, territoriales et stratégiques dans la région.

M. Jaishankar s'est pour sa part félicité du "nouveau chapitre" dans les relations entre l'Inde et les Etats-Unis, dans le sillage de la visite d'Etat du Premier ministre indien Narendra Modi en juin dernier.

L'Inde, membre du "Quad", alliance de coopération en matière de défense aux côtés des Etats-Unis, de l'Australie et du Japon, se positionne en rempart contre les ambitions de la Chine de plus en plus affirmées dans la région Asie-Pacifique.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken (2e g), le ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar (2e d), le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin (g) et son homologue indien Rajnath Singh (d), le 10 novembre 2023 à New Delhi POOL/AFP

Selon M. Blinken, Washington et Delhi ont également abordé le différend qui oppose l'Inde au Canada, une affaire qui embarrasse l'administration américaine alors que le Canada est l'un de ses plus vieux alliés.

Les relations entre l'Inde et le Canada se sont détériorées en septembre quand le Premier ministre Justin Trudeau a publiquement impliqué les services de renseignements indiens dans le meurtre d'un Canadien d'origine indienne.

"En tant qu'amis des deux, nous pensons très important que l'Inde coopère avec le Canada afin de résoudre leur différend mais cela suppose que le Canada avance dans son enquête et que l'Inde travaille avec le Canada", a-t-il dit.