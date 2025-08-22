"Bloquons tout": Sophie Binet (CGT) prudente sur un mouvement jugé "nébuleux"

22 Aoû. 2025
La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet

La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet, à Mertzwiller (Bas-Rhin) le 5 juin 2025

La N.1 de la CGT Sophie Binet s'est montrée prudente vendredi à l'égard de l'appel viral à la mobilisation "Bloquons tout", mouvement qui rejoint certaines revendications sociales du syndicat mais qui reste "nébuleux" avec un risque de "noyautage de l'extrême droite".

Si "les revendications sociales et la dénonciation" du projet de budget du Premier ministre rejoignent "tout à fait notre analyse", "sur le reste, les choses sont très nébuleuses", a détaillé la syndicaliste sur France Inter.

Celle-ci précise que son syndicat "va en débattre la semaine prochaine" puis en intersyndicale le 1er septembre.

"Les modes d'action sont flous et on (..) est très vigilant sur les tentatives de noyautage et d'instrumentalisation de l'extrême droite qui à certains endroits, essaie de développer des discours anti-syndicaux et de réorienter la colère" contre "les immigrés et étrangers", argumente la dirigeante syndicale.

Né sur les réseaux sociaux, le mouvement "Bloquons tout" appelant à une mobilisation le 10 septembre a reçu le soutien de la France insoumise, des Écologistes, des communistes puis des socialistes.

Plusieurs syndicats, dont la CGT et Force ouvrière, réuniront la semaine prochaine leurs instances internes pour décider d'actions, alors que plusieurs fédérations syndicales rejoignent l'appel à "tout bloquer" du 10 septembre.

Face au projet de budget du gouvernement, Mme Binet a insisté sur les initiatives syndicales comme la pétition "StopbudgetBayrou.fr" qui a récolté plus de 300.000 signatures.

La secrétaire générale de la CGT appelle depuis le mois de juillet à la "mobilisation" contre les mesures d'économies de M. Bayrou pour réduire le déficit public.

"Jamais un gouvernement n'a été aussi faible, à nous de jouer", a lancé la secrétaire générale.

Elle a en particulier rejeté l'appel à négociation sur la suppression de deux jours fériés lancé par François Bayrou, un "vol" doublé d'un "chiffon rouge" qui cache "le reste des mesures scandaleuses du budget", selon elle.

Il n'y a "rien à négocier puisque le gouvernement nous dit +on supprime les deux jours fériés, vous pouvez juste choisir de quel jour il s'agit+", a-t-elle résumé.

