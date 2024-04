A Bordeaux, des étudiants testent une "Sécu" sociale de l'alimentation

Les interminables heures passées à attendre un colis d'aide alimentaire ne sont plus qu'un lointain souvenir pour Emeline. Cette étudiante bordelaise arrive à boucler ses fins de mois grâce à une sorte de carte Vitale pour faire ses courses.

Yaourts, carottes, céréales, fromage râpé... Dans une Biocoop du centre de Bordeaux cette étudiante sage-femme de 21 ans paie ses courses en Gemmes numériques, la monnaie locale girondine utilisée dans le cadre d'une expérimentation de Sécurité sociale de l'alimentation (SSA).

En cotisant selon leurs ressources -10 euros minimum par mois -, les 150 étudiants tirés au sort, comme elle, perçoivent tous 100 Gemmes (l'équivalent de 100 euros) mensuels qu'ils peuvent dépenser dans les magasins conventionnés.

Une étudiante montre son téléphone avec lequel elle a payé ses courses en Gemmes numériques, le 27 mars 2024 à Bordeaux AFP

Toujours plus importantes depuis la crise sanitaire de 2020, les files d'étudiants devant les points de distribution alimentaire ont fait réagir le Crepaq, une association bordelaise qui se présente comme "fabrique citoyenne de biens communs".

"Après Parcours SUP, c'est parcours SOUPE pour eux! Ce n'est plus acceptable", juge la structure qui a lancé cette version locale de la "Sécurité sociale de l'alimentation" imaginée depuis 2019 par un collectif national.

Le concept est toujours le même: la SSA s'adresse à tous et pas uniquement aux personnes précaires, les bénéficiaires cotisent selon leurs moyens, et les commerces conventionnés privilégient un modèle social et agricole durable et respectueux de l'environnement.

"Souffler un peu"

Dans son petit appartement du centre-ville, Emeline Meyre range ses courses méthodiquement.

Une étudiante fait ses courses, qu'elle paiera en Gemmes numériques, le 27 mars 2024 à Bordeaux AFP

"Je sais ce que je vais faire avec chaque aliment, tout est calculé. Il y a six yaourts pour six petits déjeuners. J'achète principalement des aliments bruts, des légumes, féculents, légumineuses", explique l'étudiante boursière.

Les 100 Gemmes qu'elle perçoit depuis octobre et pendant huit mois lui ont permis de faire une croix sur les distributions alimentaires.

"Je me retrouvais parfois avec un chou rouge ou du chou-fleur sans trop savoir comment les cuisiner. Maintenant je suis davantage actrice de mon alimentation", se réjouit cette future sage-femme au regard enjoué.

Avant l'expérimentation, Emeline devait faire preuve d'imagination pour boucler ses fins de mois: "Je faisais mes lessives chez ma mère, je chauffais moins en hiver".

"Aujourd'hui j'ai toujours un budget serré de 25 euros hebdomadaires environ pour mes courses alimentaires mais je peux souffler un peu, c'est une charge mentale en moins! Pour le petit déjeuner j'ai pris des céréales au chocolat et pour les apéros, avant c'était carottes, maintenant je m'autorise des gâteaux apéro. Ce sont mes +petites folies+", dit-elle en souriant.

"Rééquilibrer les choses"

Sur l'autre rive de la Garonne, Julia Mesaadi, étudiante en 2e année BUT techniques de commercialisation, participe aussi à ce projet de SSA destiné exclusivement à des étudiants, une première en France.

Des bénévoles de l'association Linkee distribuent des produits alimentaires à des étudiants, le 3 avril 2024 dans une résidence universitaire à Talence, près de Bordeaux AFP

"Quand j'habitais chez mes parents dans le Lot-et-Garonne, on avait facilement accès à des producteurs locaux, en circuit court. Avec cette expérimentation, je me suis remise à consommer plus de fruits et légumes, plus de viande aussi, que j'avais mis de côté pour des raisons financières", confie la jeune femme.

Charlotte Boulay, chargée de mission transition écologique au Crepaq, résume: "Notre but est à la fois d'encourager les étudiants à pousser les portes de magasins qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de fréquenter, de faire évoluer leurs habitudes alimentaires et de leur apporter un gros coup de pouce au quotidien".

Au total, cette expérimentation de huit mois a nécessité un budget de 200.000 euros, obtenus grâce à des financements publics et privés.

Des étudiants font la queue pour une distribution d'aide alimentaire organisée par l'association Linky dans une résidence universitaire de Talence, près de Bordeaux, le 3 avril 2024 AFP

En 2025, le Crepaq aimerait élargir l'expérimentation avec davantage d'autofinancement. Mme Boulay évoque "toute la communauté universitaire, en incluant le corps enseignant et administratif" qui, lui, a un salaire et pourrait cotiser davantage.

Une fois son diplôme de sage-femme en poche, Emeline serait prête à cotiser autant, voire plus que ce qu'elle percevrait si elle participait de nouveau à un projet de SSA. "Je trouve ça chouette de pouvoir un jour rééquilibrer les choses en aidant à mon tour ceux qui en ont besoin".