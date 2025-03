Bretagne: 1.700 personnes défilent à Lorient contre l'extrême droite, des dégradations

Quelque 1.700 personnes ont répondu dimanche à une manifestation régionale à Lorient "contre l'extrême droite" et "pour une Bretagne ouverte et solidaire" à l'appel d'une centaine d'associations et de collectifs de gauche, a annoncé la préfecture du Morbihan, qui a dénoncé "de nombreux actes de dégradation".

Lors de la manifestation dimanche après-midi, "de nombreux actes de dégradation ont été commis (tags, collages, bris de vitrines). Les forces de sécurité ont été la cible de tirs de mortiers et de jets de pierres", a indiqué la préfecture dans un communiqué, précisant que "trois personnes ont été interpellées et placées en garde à vue".

Le préfet "dénonce vivement ces actes et condamne sans réserve les dégradations commises", selon le même communiqué.

"J’étais ce dimanche à la manifestation contre l’extrême-droite qui a réuni plus de 1.800 personnes à Lorient. C’est une belle mobilisation, qui répond à l’appel d’une centaine d’associations, partis et collectifs et qui montre une nouvelle fois que Lorient et la Bretagne résistent face à la vague d’extrême-droite", a déclaré dans un communiqué le député du Morbihan Damien Girard (écologistes).

"Pour autant, la violence n’a pas sa place dans nos manifestations. Je condamne fermement les dégradations commises, notamment contre le local du Parti Socialiste. Une minorité de casseurs ne doit pas venir entacher le succès de cette mobilisation", a ajouté l'élu.

Un correspondant de l'AFP a constaté d'importants dégâts sur la vitrine du local du Parti socialiste (PS), ainsi que des vitrines brisées d'agences d’intérim ou de distributeurs bancaires. Des forces de l'ordre ont également fait usage de gaz lacrymogènes, selon la même source.

Lors de la manifestation, des pancartes "Pas de répit pour les fachos" ou "Bretagne anti fasciste" étaient déployées.

Sous le soleil, les manifestants ont lancé des slogans comme "le fascisme, c’est la gangrène, on l’élimine ou on en crève" ou encore "pas de fachos dans nos quartiers, pas de quartier pour les fachos".

"Je suis ici pour montrer que les élus sont au côté des citoyens et des associations et des institutions culturelles. Quand l’extrême droite progresse, la culture est attaquée, les minorités, les femmes et les plus vulnérables sont pris pour cible", a déclaré Rozenn Métayer, conseillère départementale de Lorient, non encartée.

"Aujourd’hui, plus d’une centaine d’organisations ont appelé à manifester, c’est encourageant", s'est félicité l'élue.