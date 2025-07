Bretagne: l'incendie dans la forêt de Brocéliande est fixé

L'important incendie qui s'est déclaré jeudi après-midi en forêt de Brocéliande à l'ouest de Rennes, détruisant une centaine d'hectares de végétation, était fixé en fin de soirée, a annoncé la préfecture d'Ille-et-Vilaine.

"A 23h30, le feu est fixé", a indiqué la préfecture dans un communiqué publié vers minuit. "120 hectares de végétation ont déjà brûlé", avait-elle précisé quelques heures plus tôt sur le réseau X.

Au total, plus de 335 pompiers venus du Morbihan et d'Ille-et-Vilaine, de nombreux moyens terrestres ainsi notamment que deux avions bombardiers d'eau, un Air Tractor et un Dash 8, ont été mobilisés.

"A l'heure où je vous parle, le feu est fixé, c'est-à-dire que nous avons stoppé sa progression", a expliqué le lieutenant-colonel Patrice Feneon, du SDIS d'Ille-et-Vilaine, interrogé en fin de soirée par plusieurs médias sur place. "Nous allons passer la nuit à éteindre tous les foyers que nous identifions avec des drones notamment".

Le feu s'est déclaré vers 16h00 sur la commune de Tréhorenteuc (Morbihan), à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Rennes. Il s'est ensuite propagé en direction nord/nord-est avant de toucher principalement la commune de Paimpont en Ille-et-Vilaine.

"La propagation du feu est facilitée par la sécheresse de la végétation et des vents marqués", a affirmé la préfecture, précisant que "les renforts aériens, Air Tractor et Dash 8, sont arrivés et ont commencé les largages sur le site de l'incendie". Ces largages ont été interrompus avec la nuit.

Le pélicandrome (lieu de ravitaillement en eau ou en produit retardant pour les avions bombardiers d'eau, ndlr) de Vannes Meucon a été activé.

Un incendie dans la forêt de Brocéliande, le 17 juillet 2025 à Tréhorenteuc, dans le Morbihan AFP

Aucune habitation n'a été menacée, selon la préfecture d'Ille-et-Vilaine.

Mais plusieurs routes départementales ont été coupées et il est demandé à la population d'éviter le secteur et de faciliter l'accès des secours.

Suite à cet incendie, la préfecture d'Ille-et-Vilaine a lancé un appel à la prudence et pris un arrêté d'interdiction temporaire d'accès des massifs boisés et landes des communes à risque jusqu'à vendredi soir.

La forêt de Brocéliande, très prisée des touristes en cette période de l'année, avait connu de très importants incendies en août 2022. Quelque 400 hectares de la forêt de Merlin l'enchanteur avaient été détruits par les flammes.

Cette forêt, qui s'étend sur plus de 9.000 hectares, est un haut-lieu de la légende arthurienne, à cheval sur l'est du Morbihan et le sud-ouest de l'Ille-et-Vilaine.