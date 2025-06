A Briançon, investissements, feuilles de route et Premier ministre pour préparer les JO 2030

A moins de cinq ans de l'échéance, Etat et collectivités se mettent en ordre de marche pour préparer les Jeux olympiques d'hiver, avec l'annonce vendredi d'un plan d'investissements de plusieurs centaines de millions d'euros pour moderniser les accès ferroviaires et routiers aux Alpes du sud, territoire de montagne enclavé.

Dans les jardins de la sous-préfecture de Briançon (Hautes-Alpes), le Premier ministre François Bayrou appose sa signature sur un panneau symbolique. "Les Jeux olympiques, il faut les regarder comme un investissement et pas comme une dépense à fonds perdu", affirme-t-il.

Fichier vidéo Le gouvernement et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont annoncé un grand plan d'investissements pour moderniser les infrastructures d'accès à un territoire trop longtemps "abandonné", selon les élus locaux.

"Il faut avoir la vision de comment vont fonctionner nos montagnes en 2050. Et se servir comme accélérateur des Jeux Olympiques", assène le président de la région Renaud Muselier, dont l'institution salue "un plan historique de 520 millions d'euros".

Selon les chiffres du gouvernement, le coût total du programme d'investissements dans le ferroviaire se monte à 342 millions d'euros, pour lequel l'Etat et la région apporteront chacun 150 millions d'euros.

"Bouleverser la vie"

Le Premier ministre François Bayrou en visite au Fort des Trois Têtes, à Briançon, le 27 juin 2025 dans les Hautes-Alpes AFP

L'opération de modernisation doit permettre de réduire le trajet en train entre Marseille et Briançon à 3 heures 40, contre 4 heures 45 actuellement en moyenne.

"Depuis un peu moins de 150 ans qu'on a mis le train à Briançon, il ne s'est pas passé grand chose", a résumé Jean-Marie Bernard, le président du département des Hautes-Alpes. "Ca va bouleverser la vie" des habitants du département, a-t-il assuré devant le chef du gouvernement.

Une partie des investissements sera aussi consacrée à améliorer l'accessibilité des gares entre Gap et Briançon.

Le ministre des Transports Philippe Tabarot, venu à Briançon par le train de nuit depuis Paris, a de son côté indiqué que "dans quelques années, voire dans quelques mois, vous aurez la possibilité d'atteindre la capitale dans des trains de nuit qui soient dignes de ce nom".

Côté routes, plusieurs axes nationaux et départementaux seront rénovés afin d'améliorer l'accès aux sites olympiques, et plus largement aux Alpes du sud.

"Il est capital d'ouvrir une nouvelle étape d'aménagement du territoire, capital de se demander comment on peut assurer l'égalité des droits, l'égalité des chances, l'égalité ou la plus proche égalité des services pour ces 25 millions de personnes qui vivent en dehors des grandes agglomérations", a martelé François Bayrou, se posant en "défenseur de la province".

Fichier vidéo Au milieu des bâtiments désaffectés du Fort des Trois Têtes, le Premier ministre s'est enthousiasmé pour le projet de réhabilitation de cet ancien fort Vauban du XVIIIe siècle perché sur les hauteurs de la ville, choisi pour accueillir un village olympique, et qui doit après les Jeux être transformé en logements.

"Etape fondatrice"

Une façon de répondre a des défis locaux, rappelle le maire de Briançon Arnaud Murgia: faciliter l'accès à l'immobilier dans une destination touristique recherchée et faciliter le logement des saisonniers.

Pour les Jeux, quelque 940 athlètes devraient être logés au Fort pour disputer notamment les épreuves de ski de bosses, de ski acrobatique, de snowboard, de ski-cross et aussi des épreuves paralympiques, dans les stations toutes proches de Serre-Chevalier et Montgenèvre.

Une grande réunion, premier comité interministériel pour les Jeux de 2030, a rassemblé dans l'après-midi le chef de gouvernement et ses ministres des Sports (Marie Barsacq), des Transports (Philippe Tabarot), du Tourisme (Nathalie Delattre) et du Handicap (Charlotte Parmentier-Lecocq), avec les régions hôtes Auvergne-Rhône-Alpes (Aura) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca), et les acteurs impliqués dans l'organisation.

Une "étape fondatrice" pour le président du Cojop (comité d'organisation) Edgar Grospiron, qui "fixe les grands axes de l'action publique autour des Jeux: développement des pratiques sportives, transition écologique, attractivité des territoires de montagne et inclusion."

"Le Cojop est aujourd'hui en ordre de marche. Nos équipes se structurent, notre feuille de route s'affine, notre ambition est intacte: faire des Jeux un levier d'héritage utile, durable, et fidèle aux valeurs de l'Olympisme", a assuré dans un communiqué l'ancien champion olympique de ski de bosses aux JO d'Albertville.