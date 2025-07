Budget: Bercy poursuit son tour de table des groupes politiques avec la gauche

Le ministre de l'Économie Éric Lombard (à gauche) et le Premier ministre François Bayrou à l'Élysée à Paris, le 2 juillet 2025

Bercy poursuit son tour de table des groupes politiques lundi, notamment avec la réception de représentants du Parti socialiste et des communistes, avant l'annonce des orientations budgétaires du Premier ministre le 15 juillet, et alors que le gouvernement est toujours à la recherche de 40 milliards d'euros d'économies.

Après la réception du sénateur centriste Hervé Marseille dans la matinée, le ministre de l'Economie Eric Lombard reçoit des représentants du Parti socialiste (PS) et du Parti communiste lundi après-midi, ainsi que le président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale Eric Coquerel.

Ces consultations sont prévues jusqu'au 11 juillet, alors que le gouvernement, dépourvu de majorité au Parlement, ambitionne un effort budgétaire de 40 milliards d'euros dans le cadre du projet de budget pour 2026 afin de réduire le lourd déficit du pays, attendu à 5,4% du PIB en 2025 et à 4,6% en 2026.

Les chefs de file des députés et sénateurs PS, Boris Vallaud et Patrick Kanner, ont été reçus au ministère de l'Economie à 16h, avant Eric Coquerel prévu à 18h, et des représentants communistes dans la soirée, notamment le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel.

Le chef de file des députés socialistes Boris Vallaud, à l'Assemblée nationale à Paris le 25 juin 2025 AFP/Archives

Eric Lombard "nous a donné quelques éléments, à dire vrai très légers sur la situation économique, et sur les grands équilibres qu'il entendait proposer au Premier ministre" pour 2026, a déclaré à la presse Boris Vallaud à l'issue de la réunion.

"Nous serons vigilants pour que les efforts ne soient pas demandés aux mêmes" et pour "que soient mis à contribution celles et ceux qui depuis trop longtemps sont les passagers clandestins de la solidarité nationale", a-t-il ajouté.

Le ministère a indiqué à l'AFP que la cheffe du groupe la France insoumise (LFI) à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, avait également été invitée à participer à ces rencontres cette semaine, sans préciser la date.

Le ballet des consultations avait repris la semaine dernière avec notamment la réception du député Rassemblement national (RN) Jean-Philippe Tanguy mercredi.

Le même jour, plusieurs sources indiquaient que le Premier ministre François Bayrou, dont les orientations budgétaires doivent être présentées le 15 juillet, pourrait lancer un appel à propositions aux groupes politiques pour certaines économies.