Budget: la Commission des Finances bredouille à Bercy mais un document important attendu jeudi

Le député du Nouveau Front Populaire, membre du parti de gauche La France Isoumise (LFI) et président de la commission des Finances Eric Coquerel (à gauche) et membre du Groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) et le député Charles de Courson (à droite) sortent de l'Hôtel de Matignon après une réunion pour réclamer les lettres plafonds fixant les crédits des ministères au titre du projet de budget 2025, à l'Assemblée nationale à Paris, le 17 septembre 2024