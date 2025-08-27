Budget: les syndicats veulent mobiliser ensemble, mais sont divisés sur le 10 septembre

27 Aoû. 2025 à 14h33 (TU)
AFP
Boris CAMBRELENG
Budget: les syndicats veulent mobiliser ensemble, mais sont divisés sur le 10 septembre

Budget: les syndicats veulent mobiliser ensemble, mais sont divisés sur le 10 septembre

La CGT a annoncé mercredi son soutien au mouvement du 10 septembre, vu comme une "première étape" pour mobiliser contre le projet de budget du gouvernement, mais la CFDT, premier syndicat, ne s'y joindra pas: une divergence qui n'empêchera pas l'ensemble des organisations syndicales de chercher à se mettre d'accord vendredi sur une autre date.

"La dynamique de l'initiative citoyenne du 10 septembre démontre l'ampleur de la colère sociale", affirme la CGT à l'issue d'une réunion mardi et mercredi de son instance dirigeante, et "souhaite que cette journée soit une première étape réussie, ce qui passe en particulier par la grève sur les lieux de travail".

"Un mouvement citoyen a émergé contre la violence sociale et c'est une très bonne nouvelle", a déclaré à l'AFP Thomas Vacheron, secrétaire confédéral de la CGT, à propos du mouvement appelant à "tout bloquer".

Sophie Binet lors d'une manifestation à Mertzwiller (est), le 5 juin 2025.

AFP/Archives
Frederick FLORIN

La numéro un de l'organisation Sophie Binet avait pourtant affiché sa prudence par rapport à ces appels disparates nés sur les réseaux sociaux qu'elle avait qualifiés de "nébuleux", craignant un "noyautage de l'extrême droite".

Plusieurs fédérations de la CGT, dont celle de la chimie ainsi que commerce et services, tout comme plusieurs unions départementales, avaient cependant déjà appelé ces dernières semaines à se mobiliser le 10 septembre.

La direction du syndicat dénonce mercredi un projet de budget d'une "violence inédite", citant "le vol de deux jours fériés", le "doublement des franchises médicales", le "gel du salaire des fonctionnaires, des pensions des retraités et de toutes les allocations sociales".

"efforts disproportionnés"

L'Union syndicale Solidaires a aussi annoncé mercredi son soutien au mouvement "bloquons tout", qui "exprime la colère sociale multiforme et grandissante face aux annonces budgétaires du gouvernement Bayrou".

"La CGT et Sud Solidaires appellent à la grève le 10 septembre. Des sections de FSU en font autant. La France du travail écrit son calendrier de libération du libéralisme. Le 8 septembre : on vote pour faire partir Bayrou. Le 10 septembre : on agit pour faire partir Macron", s'est réjoui le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, sur X.

La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon le 24 septembre 2024 à Paris

AFP/Archives
THOMAS SAMSON

Une récupération politique qui n'est pas du goût de tous les syndicats. "Tout bloquer, la désobéissance, ce n'est pas la méthode de la CFDT. Et le syndicat ne répond pas aux injonctions des partis politiques", déclaré au journal Le Monde sa chef de file Marylise Léon.

Pour autant la numéro un du premier syndicat n'a pas mâché ses mots mardi à l'égard du projet de budget du Premier ministre, qu'elle recevait dans l'Essonne pour l'université d'été de son organisation.

Elle a dénoncé un "projet de budget qui demande des efforts disproportionnés au monde du travail tandis que d'autres sont trop largement épargnés", prévenant aussi qu'elle ne participerait pas à une négociation sur la suppression de deux jours fériés.

La CFDT proposera vendredi à tous les syndicats une date de mobilisation pour le mois de septembre, et cet appel à l'unité a été entendu par la CGT, tout comme Solidaires.

A l'occasion de l'intersyndicale, FO, le troisième syndicat, devrait officiellement se déterminer par rapport au 10 septembre. Son chef de file Frédéric Souillot a toutefois déjà prévenu qu'il se tenait "à distance" d'un mouvement dont certains groupes rejettent les syndicats représentatifs, d'après lui.

