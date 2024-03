C1: l'Atlético et Griezmann sortent l'Inter aux tirs au but et retrouvent les quarts

Par AFP Par Arno TARRINI © 2024 AFP

Image La joie des joueurs de l'Atlético Madrid, qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions, à l'issue des tirs au but contre l'Inter Milan, le 13 mars 2024 au Metropolitano AFP

4 minutes de lecture