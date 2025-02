"Ca me rassure": à Metz, des porte-clés d'alerte distribués aux femmes

"Rassurant" ou "dissuasif" même s'il ne s'agit pas d'une solution miracle: des dizaines de femmes se sont pressées, lundi matin, au premier jour d'une distribution de porte-clés d'alerte proposés gratuitement par la Ville de Metz, pour lutter contre les violences faites aux femmes.

"J'ai entendu dire qu'il y avait eu des agressions dans un parking, à Metz, et depuis on s'inquiète un petit peu. Quand on arrive à un certain âge, à la retraite, et qu'on est seule, on a plutôt envie d'être protégée", déclare à l'AFP Sabine Strauch, 66 ans.

La petite taille de l'objet, qui permet de l'avoir toujours sur soi, est aussi un avantage pour Marie, retraitée de 69 ans qui n'a pas souhaité donner son nom. Après avoir été agressée verbalement dans la ville, elle dit avoir eu "très peur" et ne "plus oser sortir": l'objet la rassure.

Au moment de récupérer ce petit dispositif gris, rose ou violet, une démonstration est réalisée: il suffit de tirer sur une petite corde pour activer l'alarme, qui hurlera à 140 décibels, soit l'équivalent du bruit "d'explosions de pétards", une intensité considérée comme étant "nocive, dangereuse", selon l'Association nationale de l'audition.

Des femmes font la queue pour obtenir un porte-clés d'alerte proposé gratuitement par la ville, le 24 février 2025 à Metz, en Moselle AFP

Un tel son fera fuir sans violence l'agresseur "dans neuf cas sur dix" et alertera aussi les personnes présentes à proximité, assure le maire (divers droite) de Metz, François Grosdidier, qui avait annoncé fin janvier la mise en place de cette mesure à destination des habitantes qui le souhaitent.

Maëva, 28 ans, en jogging et qui n'a pas donné son nom de famille, est venue car elle court souvent de nuit: "Ca peut être utile, au cas où. On ne sait jamais".

"Dissuasif"

Des dizaines de femmes sont venues récupérer leur dispositif dès les premières heures de la distribution lundi matin, et les porte-clés seront encore distribués à la mairie, ou dans les mairies de quartier, tant que du stock sera disponible.

Distribution de porte-clés d'alerte, le 24 février 2025 à Metz, en Moselle AFP

Pour l'heure, 1.500 porte-clés sont proposés, et plus de 4.000 autres devraient être reçus d'ici début avril.

Le coût unitaire de l'objet pour la ville est de 9,60 euros.

Outre les porte-clés, dans les parkings publics de la Ville plus d'une centaine de places de stationnement situées à proximité des entrées et sorties sont désormais réservées aux femmes.

Cette mesure avait été prise en septembre, après qu'une femme eut été victime d'un viol dans un parking sous-terrain d'un centre commercial au coeur de la ville, une nuit d'août.

Des places réservées aux femmes au parking République, le 24 février 2025 à Metz, en Moselle AFP

Au parking République, l'un des plus proches du centre-ville de Metz, 16 places ont été peintes en jaune et matérialisées d'un logo représentant une femme. Lundi matin, elles étaient toutes occupées.

Depuis, la municipalité a souhaité compléter son arsenal de lutte contre les violences faites aux femmes, avec ces porte-clés, mais aussi par la signature d'une convention avec l'application gratuite "The Sorority", permettant à une femme qui se sent en insécurité d'alerter des utilisatrices de l'application à proximité.

"Pas suffisant"

En outre, les restaurateurs ou commerçants de Metz peuvent s'inscrire dans le réseau "Angela", permettant à une personne qui se sent menacée de se réfugier dans le lieu en demandant "Angela".

Un femme explique comment utiliser le porte-clés d'alerte, le 24 février 2025 à Metz, en Moselle AFP

Clélia, une étudiante de 20 ans qui n'a pas souhaité donner son nom de famille, estime auprès de l'AFP que ces différentes options de lutte contre les violences faites aux femmes sont "une bonne initiative, qui permet aux femmes de se sentir un peu plus rassurées, mais ce n'est pas l'idée du siècle, dans le sens où ça ne va pas régler le problème".

"La solution est plus dans l'éducation, la prévention, la sensibilisation pour que les hommes qui agressent, arrêtent d'agresser", a-t-elle poursuivi. "Toutes les cités ne le font pas, donc c'est bien, mais ce n'est pas suffisant."

"Il faudrait dix fois plus de policiers pour saturer l'espace public et rassurer tout le monde", a estimé M. Grosdidier. Pour l'heure, la vidéo-surveillance et "ces dispositifs d'alerte individuels" sont "de nature à assurer une tranquillité des femmes dans l'espace public".

"On espère surtout ne jamais avoir à tester" le porte-clé, conclut Sabine Strauch.