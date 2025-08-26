"Ca suffit " : nouvelle journée de mobilisation de soutien aux otages à Tel Aviv

Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Tel-Aviv pour clore une nouvelle journée de solidarité avec les otages à Gaza. Les manifestants demandent au gouvernement Netanyahu de mettre un terme à son offensive, à la veille d'une "grande réunion" à Washington, sur l'après conflit à Gaza.

Un manifestant participe à une performance lors d'une manifestation contre le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu et réclame la libération des otages détenus dans la bande de Gaza par le groupe militant Hamas, à Tel Aviv, en Israël, le samedi 23 août 2025.

Depuis 23 mois, la bande de Gaza est le théâtre des offensives israélienne. Selon l'ONU, plusieurs villes de l'enclave sont en état de famine. Mardi, les opérations militaires israéliennes ont fait 35 morts selon la Défense civile, organisation de premiers secours. L'AFP n'est pas en mesure de vérifier les informations compte tenu des restrictions imposées aux médias et des difficultés d'accès sur le terrain.

Une nouvelle journée de mobilisation

À travers Israël toute la journée, des manifestants se sont réunis à des carrefours et devant des domiciles de ministres en Israël pour réclamer du gouvernement un accord de trêve à Gaza. "Ca suffit !", a hurlé Silvia Cunio dans le micro au début d'un grand rassemblement à Tel-Aviv dans la soirée. Ses deux fils, Ariel et David, sont retenus captifs depuis 690 jours dans Gaza. Elle s'exprimait aux côtés des deux compagnes de ses fils, toutes deux ex-otages libérées durant des trêves.

"Le plus important en ce moment, c'est que les otages reviennent le plus vite possible parce que chaque minute compte" Carmel Madmon - biologiste

Le coup d'envoi de la mobilisation, à l'appel du Forum des familles d'otages, a été donné au petit matin à Tel-Aviv, où environ 400 manifestants ont arrêté des voitures, brandissant drapeaux israéliens et photos d'otages Objectif de la journée : afficher un soutien maximal en faveur d'un accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza. Un peu plus tard dans la journée, une réunion du cabinet de sécurité a eu lieu.

Le jour d'après

Dans une vidéo diffusée à l'issue de cette réunion, le Premier ministre Benjamin Netanyahu est resté vague sur les intentions du gouvernement. Selon plusieurs médias israéliens, la rencontre s'est achevée sans autre décision que celle de reprendre les débats d'ici à la fin de la semaine.

Chargement du lecteur...

"Je dirai une chose : cela a commencé à Gaza, et cela se terminera à Gaza. Nous ne laisserons pas ces monstres là-bas, nous libérerons tous nos otages, et nous veillerons à ce que Gaza ne représente plus jamais une menace pour Israël", a-t-il dit. Sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre, 49 sont encore retenues dans Gaza dont au moins 27 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne. Le Hamas détient aussi les restes d'un soldat israélien tombé au combat lors d'une précédente guerre de Gaza, en 2014.

Cela a commencé à Gaza, et cela se terminera à Gaza. Nous ne laisserons pas ces monstres là-bas, nous libérerons tous nos otages, et nous veillerons à ce que Gaza ne représente plus jamais une menace pour Israël. Benyamin Netanyahu - Premier ministre israélien

Alors que la guerre continue de faire rage, Donald Trump présidera ce mercredi une "grande réunion" à la Maison Blanche où sera discuté "un plan très complet sur le jour d'après", selon son émissaire spécial Steve Witkoff. Le président américain avait lancé en février l'idée d'une prise de contrôle de la bande de Gaza par les Etats-Unis pour la reconstruire et en faire la "Riviera du Moyen-Orient", une fois vidée de ses habitants.

La guerre continue

La semaine dernière, Benyamin Netanyahu a ordonné l'ouverture de négociations pour libérer tous les otages, sans donner plus de détails. Il n'a pas non plus fait référence à une proposition des médiateurs (Egypte, Etats-Unis, Qatar) acceptée par le Hamas. Selon des sources palestiniennes, cette proposition prévoit la libération de tous les otages en deux temps au cours d'une trêve de 60 jours, en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Un manifestant participe à une performance lors d'une manifestation contre le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu et réclame la libération des otages détenus dans la bande de Gaza par le groupe militant Hamas, à Tel Aviv, en Israël, le samedi 23 août 2025. AP Photo/Ohad

Benyamin Netanyahu a également donné son feu vert à une nouvelle offensive militaire pour prendre le contrôle de Gaza-ville. La ville est considéré comme l'un des derniers bastions du mouvement islamiste palestinien. Pour les puissances internationales, l'inquiétude ne cesse d'accroitre vis à vis de la fin du conflit.

Dans une lettre publiée mardi, le président français Emmanuel Macron l'a invité à "éviter à la jeunesse israélienne de se consumer dans une guerre permanente".