Calais: un pionnier du soutien aux migrants meurt dans accident de la route

Jean-Claude Lenoir, président de l'organisation non gouvernementale Salam à Calais, le 23 juin 2017

Jean-Claude Lenoir, figure de l'action caritative auprès des migrants à Calais depuis trois décennies, président de l'association Salam, est décédé jeudi victime d'un accident de la route à Calais, a indiqué l'association vendredi.

Âgé de 72 ans, ce militant associatif originaire de la région avait rejoint les premiers mouvements citoyens de défense des migrants, avant le camp de Sangatte dans les années 1990, a indiqué à l'AFP Claire Millot, secrétaire de l'association.

"Avec les vieux de la vieille, il partait avec des boîtes de sardines pour les distribuer aux migrants qui dormaient dans les dunes et les blockhaus, il faisait cuire du riz sur un trépied à gaz dans son garage", a raconté Mme Millot. "Ensuite est arrivé cet effort collectif, avec les couvertures, les distributions... Il a aidé plein de familles".

Président depuis 2012 de l'association Salam (Soutenons Aidons Luttons Agissons pour les Migrants), créée en 2003 qui compte quelque 300 adhérents et une soixantaine de bénévoles, Jean-Claude Lenoir présidait aussi le club de voile de Calais.

Il est mort lorsque la camionnette qu'il conduisait pour rentrer d'une réunion a plongé dans un canal.

La maire de Calais Natacha Bouchart a rendu hommage à "un humaniste qui a combattu toute sa vie contre les injustices subies par les populations migrantes auxquelles certains présentent l’Angleterre comme un Eldorado", et l'ex-ministre du Logement Emmanuelle Cosse, à "un combattant infatigable de la solidarité".

"Energique, modeste et généreux", selon Claire Millot, ce professeur de sports avait repris des études de maths et enseigné les technologies jusqu’à sa retraite il y a une dizaine d'années. Marié, Jean-Claude Lenoir laisse derrière lui deux enfants et deux petits-enfants.