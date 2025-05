Canada : Charles III en soutien face aux attaques de Trump

Symbolique mais toutefois, un soutien de poids. Charles III, roi d'Angleterre, est aussi le souverain du Canada, et à ce titre prononcera le 26 mai un discours pour la réouverture du Parlement. Un déplacement vu comme une marque de soutien après les menaces d'annexion de Donald Trump.

© Aaron Chown/PA via AP, Pool

Quelques heures avant l'arrivée du souverain de 76 ans et chef d'État du Canada, le nouveau Premier ministre Mark Carney, qui l'a invité, a estimé que c'était un "honneur historique, à la mesure des enjeux de notre temps".

Habituellement, le discours du trône est prononcé par le représentant de la couronne britannique au Canada, le gouverneur général. Cette allocution, point fort de la visite royale de 24 heures dans la capitale canadienne, détaillera les priorités du nouveau gouvernement de centre-gauche.

Ses paroles seront particulièrement scrutées, notamment sur les questions de souveraineté et de relations commerciales, alors que Donald Trump ne cesse de dire qu'il rêve d'annexer le pays de 41 millions d'habitants, contre lequel il a lancé une guerre commerciale à coups de droits de douane.

Tenu à une stricte neutralité politique, Charles III n'a jamais fait le moindre commentaire public sur les velléités du président américain, grand admirateur de la famille royale, de faire du Canada le 51e Etat américain.

Elizabeth II, la mère du roi Charles, n'est venue prononcer que deux fois le discours du trône lors de son long règne, en 1957 et la dernière fois en 1977.

"Envoyer un message"

Mark Carney, Premier ministre depuis mi-mars et qui a remporté les législatives du 28 avril, veut faire de cette visite une démonstration de souveraineté face au voisin du sud. En visite à Washington début mai, il a affirmé que le Canada "ne serait jamais à vendre", en réponse au président américain qui lui faisait la liste des "formidables avantages" pour les Canadiens d'un "merveilleux mariage".

La force du Canada réside dans sa capacité à bâtir un avenir prometteur tout en honorant ses racines anglaises, françaises et autochtones, lesquelles constituent le fondement de son identité. Mark Carney, Premier ministre du Canada

Dans les rues d'Ottawa, beaucoup d'habitants apprécient le symbole de la visite royale.

"Compte tenu des menaces qui pèsent actuellement sur notre souveraineté, c'est important que le chef d'État vienne ici et prononce le discours du trône en personne", estime George Monastiriakos.

Ce trentenaire se décrit comme républicain mais "en ce moment, nous sommes tous monarchistes, ajoute-t-il auprès de l'AFP, le fait que la Couronne britannique et plus de 50 pays du Commonwealth soutiennent le Canada nous aide en ce moment".

Gaelle Hortop juge que cela "sera positif pour le moral des Canadiens" et c'est aussi une façon "d'envoyer un message à Donald Trump".

Une idée balayée d'un revers de main récemment par l'ambassadeur américain au Canada, Pete Hoekstra. Si Mark Carney "a un message à faire passer, il y a des moyens plus simples de le faire. M. Carney peut appeler le président à tout moment", a-t-il déclaré à la chaîne CBC la semaine passée.

Selon Pete Hoekstra, la question de l'annexion est "close". "Il faut passer à autre chose. Si les Canadiens veulent continuer à en parler, c'est leur affaire."

Pompe et circonstances

La visite de Charles III, qui sera accompagné par la reine Camilla, est sa vingtième au Canada, mais la première depuis qu'il est devenu roi en septembre 2022. Le couple royal doit atterrir ce 26 mai en début d'après-midi et ils commenceront par une rencontre communautaire célébrant en musique et à travers son artisanat la diversité et le patrimoine culturel du Canada.

Le roi s'entretiendra également avec la gouverneure générale Mary Simon et le Premier ministre.

À Rideau Hall, résidence officielle de la gouverneure générale, le roi participera à la plantation d'un arbre, avant une courte réception prévue avec les lieutenants-gouverneurs des dix provinces canadiennes et commissaires territoriaux des trois territoires.

Le 27 mai, le roi et la reine se rendront en carrosse tiré par 28 chevaux jusqu'au Sénat pour le discours du trône prévu vers 15h00 TU. Charles III y recevra les honneurs militaires.

La visite royale se terminera par le dépôt d'une couronne devant le tombeau du Soldat inconnu.