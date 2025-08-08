Canicule: 28 départements du sud en orange samedi, annonce Météo-France

Le
08 Aoû. 2025 à 14h11 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Dix-sept départements de la moitié sud du pays vont s'ajouter pour la journée de samedi aux 11 déjà placés en vigilance orange "canicule", a annoncé Météo-France

Dix-sept départements de la moitié sud du pays vont s'ajouter pour la journée de samedi aux 11 déjà placés en vigilance orange "canicule", a annoncé vendredi Météo-France.

Samedi dans l'après-midi, sur une grande partie de la moitié sud, "les températures seront comprises entre 37 et 39°C, et localement on pourra atteindre les 40°C", indique l'institution pour ce qui marque la deuxième vague de chaleur en France cet été.

Météo-France avait déjà placé depuis vendredi midi en vigilance orange à la canicule le Rhône, la Loire, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, ainsi que l'Aveyron et le Lot.

A partir de samedi midi, la vigilance s'étendra à la Dordogne, l'Aude, le Puy-de-Dôme, l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l'Ariège, le Cantal, la Charente, la Corrèze, le Gers, la Haute-Loire, le Lot-et-Garonne et la Lozère.

FRANCE

