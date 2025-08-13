Canicule: chaleur intense sur le Centre-Est, des orages attendus sur le Sud-Ouest

Une passante se protège du soleil avec un éventail à Montmartre, à Paris, le 12 août 2025, en pleine vague de chaleur

La vigilance maximale reste de mise mercredi pour l'Aude et quatre départements de la vallée du Rhône accablés par une vague de chaleur, s'accompagnant d'orages dans l'après-midi de Midi-Pyrénées à l'ouest de la Bourgogne, en passant par le centre du pays.

Comme les jours précédents, de nouvelles températures record ont été enregistrées: 41,7 °C à Châteaumeillant (Cher); 39,8 °C à Nevers (Nièvre) ou encore 39,7 °C à St Michel de Maurienne (Savoie), à 698 m d’altitude, selon Météo France.

De fortes rafales de vent de 80 à 100 km/h, localement 110 km/h, chutes de grêle "petite à localement moyenne", pluies brèves et intenses, et une activité électrique importante, sont attendues en fin de journée. De fortes pluies ont ainsi commencé à s’abattre sur la Haute-Garonne peu avant 19H00.

Des orages sont aussi prévus sur le relief des Alpes du Sud, avant de se diriger vers les plaines, "associés à de fortes intensités pluvieuses, localement entre 50 et 70 mm en peu de temps, et de la grêle pouvant être d'un diamètre assez gros".

Au total, 12 départements sont en vigilance orange pour les orages jusqu'à mercredi soir.

Ces pluies et vents pourraient aider à faire reculer un peu les températures, qui s'emballent à nouveau dans les départements en rouge et alentours avec 40°C atteints en Bourgogne et Auvergne. Et la nuit s'annonce encore "chaude sur tout l'est du pays et le pourtour méditerranéen, avec des valeurs souvent supérieures à 20°C", selon Météo France.

"Plus meurtrier que le froid"

La Rhône, Drôme, Ardèche, Isère et Aude resteront en vigilance rouge jusqu'à jeudi 06H00, avant de redescendre en orange, répit relatif dans l'Hexagone qui restera soumis à un temps très chaud, avec une vigilance orange pour les trois-quarts du pays.

À Lyon, le parc Blandan restera ouvert pour une deuxième nuit consécutive, offrant un dispositif sécurisé à ceux qui espèrent un peu plus de fraîcheur à la belle étoile que dans un logement en surchauffe.

Pour ceux qui n'ont d'autre choix que celui de la rue, la chaleur est aussi difficile à supporter. "On a rencontré des personnes très chaudement vêtues, ou avec des duvets, alors qu'il fait 35 degrés. Eux, ils ne ressentent pas cette chaleur, donc il y a un gros risque de déshydratation", explique Céline Levesque à l'occasion d'une maraude sociale à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne).

La directrice-adjointe de la filière de lutte contre les exclusions de la Croix-Rouge, et responsable SIAO 94 - Samu Social 94, souligne: "l'été peut être plus meurtrier que le froid".

Une panne électrique due à un problème technique non lié à la chaleur sur un train Trenitalia a par ailleurs provoqué une interruption totale du trafic en gare de Lyon Part-Dieu mercredi en fin d'après-midi, affectant de nombreux passagers. Une "reprise progressive" du trafic est actuellement en cours mais des "perturbations" demeurent autour de Lyon, a indiqué la SNCF TER AURA sur X.

"Plus chaud" qu'avant

Des alertes rouge canicule ont aussi été déclenchées en Italie, Portugal, en Grèce dans les Balkans ou encore en Espagne, où plusieurs dizaines d'incendies sont actifs.

"Ces températures très élevées résultent de la masse d'air très chaude, mais également de l'influence du changement climatique", explique Lauriane Batté, climatologue à Météo-France, ce qui donne un air "plus chaud" en moyenne qu'il y a "quelques décennies".

La croix lumineuse d'une pharmacie affiche 45°C à Toulouse, le 11 août 2025 AFP/Archives

Des températures égales ou supérieures à 40°C ont été enregistrées plus de 1.800 fois au cours des dix dernières années en France contre moins de 40 fois dans les années 1990, selon les données des stations météo analysées par l'AFP.

Plusieurs épisodes de pollution à l'ozone sont signalés, notamment en Ile-de-France, accentuant les risques sanitaires. Des restrictions liées à la sécheresse ont également été prises dans certains départements comme le Puy-de-Dôme.

La France subit depuis vendredi sa 51e vague de chaleur depuis 1947 et sa deuxième de l'été 2025. Selon Météo-France, elle devrait se poursuivre en fin de semaine avec "un nouveau pic caniculaire attendu pour le weekend du 15 août".