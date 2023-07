Canicule et intempéries persistent dans l'hémisphère nord

Des dizaines de millions de personnes sont confrontées à une canicule qui persiste dimanche dans l'hémisphère nord, avec des incendies violents en Californie mais aussi des intempéries exceptionnelles en Asie, nouvelle illustration du réchauffement climatique.

Aux Etats-Unis, "une vague de chaleur accablante et extrêmement dangereuse doit frapper l'Ouest ce week-end, de même que certains endroits dans le Sud", a alerté le Service météo national (NWS).

Fichier vidéo "Plusieurs records de températures sont probables et des problèmes de qualité de l'air seront courants dans plusieurs régions des Etats-Unis", a estimé le NWS.

Samedi soir, la ville de Phoenix, métropole de l'Arizona dans le sud-ouest des Etats-Unis, a enregistré 47°C, pour le 16e jour consécutif de maximales au-delà de 43°C. Dans le centre et le sud de la Californie, le thermomètre a oscillé entre 41°C et 45°C, selon le NWS. Et dans la célèbre Vallée de la Mort, il a grimpé jusqu'à 51°C, tandis que 54°C sont attendus dimanche.

En Europe, où le réchauffement évolue à un rythme deux fois plus rapide que la moyenne mondiale selon les experts, plusieurs pays souffrent en ce début d'été.

35°C à Berlin

En Italie, 16 villes sont en alerte rouge dimanche sur l'ensemble du territoire, avec des températures attendues de 36/37°C de Rome à Bologne, avant un pic redouté en début de semaine prochaine.

Le Centre météo italien dit craindre "la vague de chaleur la plus intense de l'été mais aussi une des plus intenses de tous les temps".

L'Allemagne n'est pas épargnée: samedi, les températures les plus élevées ont été mesurées dans la ville bavaroise de Möhrendorf-Kleinseebach (37,9 degrés), alors que le thermomètre affichait 35°C à Berlin et 34°C à Munich.

Une baigneuse s'est munie d'un parapluie pour se protéger du soleil sur la plage d'Alimos près d'Athènes, le 15 juillet 2023 AFP

En Grèce, l'Acropole d'Athènes restera fermée aux heures les plus chaudes de la journée (entre 11h30 et 17h30 locales, soit 8H30 et 14h30 GMT) pour le troisième jour consécutif, alors que les températures pourraient atteindre 41°C dans le pays.

Les autorités grecques ont invité la population à la plus grande prudence concernant leurs déplacements et ont mis en garde contre le risque élevé d'incendies, notamment dimanche où des vents de 40 à 60 km/h pourraient souffler sur la mer Egée, selon le ministère de la Crise climatique.

Alors que le thermomètre grimpe, les incendies se multiplient un peu partout dans le monde.

Incendies et intempéries

Dans le sud de la Californie, les pompiers luttent depuis vendredi contre plusieurs feux très violents qui ont ravagé plus de 1.214 hectares et entraîné l'évacuation de la population.

Des policiers s'occupent du corps sans vie d'un SDF probablement mort d'hyperthermie dans le parc Estevan alors que la canicule s'abat sur Tucson, en Arizona, le 15 juillet 2023 AFP

D'autres régions des Etats-Unis sont de leur côté à risque d'importantes intempéries.

"Des orages forts à violents, de fortes pluies et des inondations sont possibles dans plusieurs endroits, particulièrement et malheureusement en Nouvelle-Angleterre, déjà saturée" par de récentes précipitations, selon le Service météo national.

Au Canada, plus de 10 millions d'hectares ont déjà brûlé cette année, un total bien supérieur à tout ce que le pays a déjà connu, selon un bilan qui reste provisoire avec 906 feux toujours actifs samedi dans le pays, dont 570 considérés hors de contrôle, selon les chiffres nationaux du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC).

En Asie, ce sont les intempéries qui se multiplient.

Au Japon, où les autorités ont appelé la population à la prudence alors que les températures devraient atteindre dimanche et lundi les 39°C dans l'est du pays, de fortes pluies s'abattent sur le pays.

Dimanche, un homme a été retrouvé mort dans une voiture inondée dans le nord du pays. Sept personnes avaient aussi perdu la vie la semaine passée dans le sud-ouest du pays en raison des intempéries.

Des militaires portent un tuyau pour pomper l'eau qui s'est engouffrée dans un tunnel dans lequel 15 voitures ont été prises au piège des fortes pluies qui se sont abattues sur Cheongju, en Corée du Sud, le 16 juillet 2023 AFP

En Corée du Sud, les sauveteurs luttent pour atteindre des personnes piégées dans un tunnel inondé, les fortes pluies de ces derniers jours ayant fait au moins 33 morts et dix disparus, notamment à la suite de glissements de terrain.

Dans le nord de l'Inde, les pluies de mousson incessantes auraient tué au moins 90 personnes, à la suite d'une chaleur torride.

Les services météo de Chine ont eux émis dimanche plusieurs messages d'alerte, prévoyant des températures pouvant atteindre les 45°C dans la région partiellement désertique de Xinjiang, et 39°C dans la région méridionale de Guangxi.

La chaleur est l'un des événements météorologiques les plus meurtriers, a rappelé récemment l'Organisation météorologique mondiale. L'été dernier, en Europe seule, les fortes températures ont causé plus de 60.000 décès, selon une récente étude.