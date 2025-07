Canicule et violences sexuelles : quand les vagues de chaleur font augmenter les violences faites aux femmes

Des pics à plus de 40°... Les vagues de forte chaleur embrasent ce début d'été dans l'hémisphère nord, et font suffoquer de nombreux pays en Europe et ailleurs. Ces phénomènes liés au changement climatique comportent de nombreux risques pour la santé. Ils ont d'autres incidences, moins visibles. TERRIENNES relaie une enquête de l'ONU, qui dresse ce constat : le nombre de féminicides augmente de 28% pendant une canicule.

Une vague de chaleur s'abat New York, mardi 24 juin 2025, à New York.

"Toutes les excuses sont bonnes : j'avais bu, j'avais fumé, il y avait un match de foot, j'avais chaud, j'avais faim, j'avais soif. La violence masculine partout, tout le temps et pleine d'excuses", ainsi réagit une internaute sur le compte Instagram de Simone.media.

Le site d'ONU Femmes, en avril dernier, publiait un article intitulé "Les corrélations entre les inégalités de genre et le changement climatique".

Citant une publication de l'initiative Spotlight de l'ONU, (initiative mise en œuvre par le biais de 11 agences des Nations Unies, ainsi qu’en partenariat avec des gouvernements et plus de 1 250 organisations de la société civile dans le monde entier, ndlr), il expliquait combien le changement climatique intensifiait les tensions sociales et économiques qui alimentent la hausse des violences faites aux femmes et aux filles.

Vague de chaleur = violences sexuelles ?

Selon cette étude menée en 2018, le nombre de féminicides augmente de 28% lors des vagues de chaleurs.

Le changement climatique amplifie les inégalités de genre et accentue la vulnérabilité des femmes et des filles face aux violences. Rapport Spotlight

"Les troubles politiques, les conflits et les catastrophes naturelles continuent d’avoir une incidence disproportionnée sur les femmes et les filles dans le monde. La montée alarmante de l’autoritarisme patriarcal alimente la misogynie et les inégalités, tandis que le changement climatique amplifie les inégalités de genre et accentue la vulnérabilité des femmes et des filles face aux violences", lit-on en préambule de ce rapport.

Des femmes tentent de se protéger du soleil devant l'ancien temple du Parthénon sur la colline de l'Acropole, jeudi 26 juin 2025, alors que la première vague de chaleur de l'été frappe la Grèce, avec des températures dépassant les 40 degrés Celsius (104 Farenheit). © AP Photo/Petros Giannakouris

Un cas sur 10

"Toutes les 11 minutes, une femme est tuée par son partenaire ou un membre de sa famille. Souvent là où elle devrait être le plus en sécurité : chez elle", rappelle cette enquête.

Sans action urgente, le changement climatique pourrait être lié à un cas sur dix de violence basée sur le genre dans le cadre du couple d'ici la fin du siècle. ONU

"Sans action urgente, le changement climatique pourrait être lié à un cas sur dix de violence basée sur le genre dans le cadre du couple d'ici la fin du siècle", alerte l'ONU.

Carton rouge

"Après les matchs de foot, la chaleur comme excuse, et on dit des femmes qu'elles ne savent pas gérer leurs émotions et sont hystériques", s'insurge une internaute, commentant ce rapport.

De précédentes enquêtes ont constaté une hausse des violences conjugales durant les grands événements de football. Ce fut le cas notamment lors de la Coupe du monde 2018. En Grande-Bretagne, une étude avait démontré que les violences domestiques augmentaient de 26% quand l'équipe nationale gagnait, et de 38% lorsqu'elle échouait.

Le centre national de lutte contre les violences domestiques avaient lancé une campagne dans les médias, avec ce slogan : "Si l'Angleterre est battue, elle le sera aussi". L'affiche rappellait que "dans le monde entier, les violences domestiques augmentent durant la Coupe du monde".

Festivals ou confinement, la dure loi des violences

Durant les festivals d'été, l'alerte est aussi de mise. Chaleur, alcool, foule et ambiance nocturne composent un cocktail dangereux pour la sécurité des femmes. Une enquête menée en France en 2024 montre que les auteurs de violences, exclusivement des hommes, mobilisent différentes stratégies : profiter de la foule, d’un statut d’"autorité" (bénévole, photographe…), isoler les victimes (spatialement et de leurs proches).

Cette étude met également en lumière un ensemble de comportements d’occupation de l’espace physique et sonore par les hommes, ainsi que de sexualisation des femmes, qui contribuent au sentiment d’insécurité des femmes et personnes LGBTI+ en milieu festif.

Une hausse des féminicides et des violences conjugales avait pu également être constatée pendant la pandémie de Covid. Si le confinement a été un révélateur de violences conjugales, il en a aussi été un aggravateur.

“En temps normal, les femmes ont une vie sociale, avec des lieux refuges. Elles vont au travail, voient leurs amies. Pendant le confinement, il n’y avait plus rien de tout cela. La peur de la violence était très présente”, raconte Elisabeth Moiron-Braud, signataire d'un rapport pour le ministère à l'égalité femmes-hommes en France.

