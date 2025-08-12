Canicule: le Sud-Ouest et le Centre-Est en vigilance maximale

Des femmes munies d'un parapluie et d'un éventail se promènent près des berges de la Garonne à Toulouse, le 11 août 2025

L'actuelle vague de chaleur, exceptionnelle même pour un mois d'août, resserre son étau mardi: après le Sud-Ouest et ses températures records, quatre départements du Centre-Est basculent à leur tour en vigilance rouge, poussant les autorités à multiplier les mesures préventives.

Dans le Rhône, la préfète a décidé de suspendre les chantiers extérieurs de la mi-journée jusqu'à 22H00 et d'interdire toute manifestation publique dehors ou dans des établissements non climatisés jusqu'en début de soirée.

Le département entre à midi en vigilance rouge, tout comme l'Isère, la Drôme et l'Ardèche. Les douze départements du Sud-Ouest, déjà en alerte maximale lundi, le restent à l'exception de la Charente et la Charente-Maritime qui reviennent en orange à 6H00 à la faveur de vents océaniques.

Au total, à la mi-journée, les trois-quarts du pays seront au moins en vigilance orange. Seul un petit quart Nord-Ouest (17 départements), dont la Bretagne et le littoral de la Manche jusqu'au Pas-de-Calais, doit échapper à la touffeur accablante.

Lundi, plusieurs stations météorologiques du Sud-Ouest ont enregistré des records absolus de température: à Bordeaux (41,6°C), Bergerac (42,1°C), Saint-Emilion (41,5°C) ou encore Angoulême (42,1°C), le thermomètre est monté à des niveaux inédits. Elles resteront très élevées mardi dans la région, "40°C pouvant même atteindre le littoral aquitain par endroits", indique Météo France.

Les fortes chaleurs vont gagner le Nord et l'Est dans la journée: 36°C à 38°C sont attendus du Val-de-Loire à l'Ile-de-France et au Grand-Est, et 40 à 41°C en vallée du Rhône jusqu'au Lyonnais, bien au-dessus des moyennes saisonnières, selon les services météorologiques.

En Ardèche, les températures pourraient monter jusqu'à 42°C localement, selon la préfecture, qui souligne que "la forte chaleur concerne également les zones de montagne, avec 30 à 35°C à 1.000-1.200 mètres d'altitude".

Parc ouvert toute la nuit

Alors que l'épisode devrait se prolonger plusieurs jours, l'Etat a anticipé son impact sanitaire, avec des hôpitaux prêts à répondre à la situation, a assuré lundi la ministre de la Santé Catherine Vautrin.

Les préfectures ont aussi réitéré leurs conseils à la population: "à ces niveaux de température, toute personne, même jeune et en bonne santé, peut subir un coup de chaleur ou un malaise si elle ne prend pas de réelles précautions", ont ainsi mis en garde les services de l'Etat dans la Drôme, où les températures doivent dépasser 40°C en journée et 22°C la nuit mardi et mercredi.

Les municipalités déroulent leur plan canicule. A Lyon, deux grands parcs, Tête d'Or et Gerland, voient leurs horaires d'ouverture allongés jusque tard dans la soirée, et un troisième restera même ouvert toute la nuit pour proposer un lieu de fraîcheur. Deux musées -- climatisés -- ouvriront leurs portes gratuitement.

A Bordeaux, la mairie a ouvert un centre d'accueil aux sans-abri. "Pouvoir, sans pression, me reposer dans un lieu frais, c'est un bonheur", y confiait lundi William, un trentenaire à la rue depuis des mois.

Le pic de chaleur participe à la détérioration de la qualité de l'air. Les départements du Var, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse notamment sont en alerte de niveau 2 pour pollution à l'ozone. Il augmente aussi le risque de feux de forêts. L'incendie géant survenu mardi dans le massif des Corbières, "maîtrisé" depuis dimanche, reste sous surveillance.

La France subit depuis vendredi sa 51e vague de chaleur depuis 1947 et sa deuxième de l'été 2025. Selon Météo France, elle devrait durer "au moins jusqu'au weekend du 15 août" et pourrait même "sans doute" se prolonger jusqu'au 19 ou 20 août, ce qui fait que "l'épisode global pourrait durer de 12 à 14 jours".

Celle du début de l'été avait duré 16 jours, se classant parmi les trois plus longues vagues de chaleur du pays.

La France n'est pas le seul pays concerné par des chaleurs intenses. De la péninsule ibérique aux pays des Balkans, en passant par l'Italie, les températures grimpent.

