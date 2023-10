Capter le CO2 dans l’air et l’enfouir : mirage ou solution d’avenir?

Climeworks est financée en partie par des entreprises comme Microsoft, qui souhaitent réduire leur empreinte carbone.

Elle a l'ambition de capter des millions de tonnes de CO 2 dans quelques années.

Elle achève d'ailleurs la construction de son usine Mammouth, voisine d'Orca, censée être neuf fois plus efficace.

Et une autre usine, financée en bonne partie par le gouvernement américain, entrera également en service sous peu en Louisiane.

Le Québec, Eldorado du captage de CO 2 ?

À 3600 kilomètres au sud-ouest de Reykjavik, l’homme d’affaires Frédéric Lalonde contemple l'immense trou laissé par l'ancienne mine d'amiante Jeffrey à Val-des-Sources, jadis appelée Asbestos, en Estrie.

C'est un des endroits qu'il convoite pour implanter une usine de captage de CO 2 comparable à Orca.

Cocréateur de l'application mobile de voyages Hopper, cet homme d'affaires a décidé d'investir une partie de sa fortune pour développer ce secteur. Et c'est au Québec qu'il pense réussir grâce à des ressources comme l'hydroélectricité.

Si on regarde tous ces facteurs-là – l'eau, l'énergie, la géologie –, il n’y a aucune autre place dans le monde où tous ces facteurs-là sont colocalisés. Dans les faits, le Québec – et le Canada par extension – est l'Arabie saoudite du retrait de CO 2 ! Frédéric Lalonde, cofondateur de Deep Sky

Il a donc fondé l'entreprise Deep Sky, qui a déjà touché un premier montant d'Investissement Québec et qui serait sur le point de conclure une ronde de financement de 75 millions de dollars.

L’immense trou laissé par la mine Jeffrey à Val-des-Sources, en Estrie, pourrait connaître une nouvelle vie. RADIO-CANADA / JEAN-SÉBASTIEN CLOUTIER

Frédéric Lalonde espère construire au Québec une dizaine d'usines de captage de CO 2 dans l'air ou dans l'eau d'ici cinq à dix ans.

"En ce moment, on regarde des sites à Rimouski, sur la Côte-Nord, l'ancienne raffinerie dans l'est de Montréal aussi, qui est en train d'être revitalisée. On aime beaucoup Varennes. Puis, évidemment, on aime beaucoup Val-des-Sources et Thetford Mines à cause de la capacité de stockage", signale M. Lalonde.

À Val-des-Sources, ce sont les montagnes de résidus miniers qui seraient utilisées pour minéraliser le dioxyde de carbone.

Le partenaire de Frédéric Lalonde est Olivier Dufresne, PDG de la nouvelle entreprise de séquestration de carbone Exterra.