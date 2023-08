Casques bleus blessés à Chypre: la Turquie juge la déclaration de l'ONU "déconnectée de la réalité"

Le ministère turc des Affaires étrangères a jugé mardi "déconnectée de la réalité" la condamnation par l'ONU de l'incident survenu vendredi à Chypre, où, selon l'organisation, des forces chypriotes-turques ont attaqué des Casques bleus tentant de bloquer la construction d'une route controversée.

"La déclaration du Conseil de Sécurité des Nations unies est complètement déconnectée des réalités du terrain. Plutôt que d'apporter une contribution positive au problème, cette déclaration rend le processus plus difficile", a affirmé le ministère qui met en cause les Casques bleus dans l'incident.

"La notification concernant les travaux routiers a été faite longtemps à l'avance. L'intervention physique des Casques bleus (...) a provoqué les tensions", a-t-il ajouté.

L'incident, l'un des plus graves depuis plusieurs années, a suscité des condamnations internationales. Il s'est produit à Pyla (Pile en turc), le seul village où vivent côte à côte des Chypriotes grecs et turcs, sur la Ligne verte surveillée par l'ONU.

Carte de l'île de Chypre localisant le village de Pyla sur la Ligne verte patrouillée par l'ONU AFP

La Ligne verte, ou zone tampon, divise l'île entre la République de Chypre, membre de l'Union européenne et exerçant son autorité au sud, et la République turque de Chypre-Nord (RTCN), autoproclamée et reconnue uniquement par la Turquie, qui a envahi le tiers nord de l'île en 1974 en réponse à un coup d'Etat de nationalistes chypriotes-grecs souhaitant rattacher le pays à la Grèce.

L'ONU a indiqué que quatre Casques bleus avaient été blessés et que ses véhicules avaient été endommagés alors qu'ils tentaient de bloquer "des travaux de construction non autorisés" près de Pyla.

Tentative de rapprochement Ankara-UE

A l'issue d'une réunion à huis clos lundi, le Conseil de sécurité des Nations unies a condamné les attaques, qui pourraient "constituer un crime en vertu du droit international".

Une rue du village de Pyla, dans la zone-tampon de l'île de Chypre, où vivent chypriotes grecs et turcs, le 20 août 2023 AFP

"Cette action est contraire aux résolutions du Conseil de sécurité et constitue une violation du statu quo dans la zone tampon de l'ONU", ont insisté les 15 membres du Conseil.

L'incident est survenu alors que le président turc Recep Tayyip Erdogan tente de renouer avec ses alliés occidentaux, en espérant une réouverture des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne.

"Nous attendons que l'UE puisse réviser sa position endurcie" à propos de la Turquie, a affirmé mardi le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan.

"Résoudre la question de Chypre conformément aux résolutions des Nations Unies sera la clé du réengagement avec la Turquie", a cependant affirmé en juillet le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borell.

Les négociations pour l'adhésion de la Turquie, démarrées en 2005, sont profondément enlisées, au point que l'UE les a déclarées en 2018 "au point mort" en raison d'une politique jugée contraire aux intérêts européens et d'un "recul continu" des droits fondamentaux.

Les relations s'étaient très fortement tendues après la tentative manquée de putsch de juillet 2016 et la répression touchant opposants et journalistes qui a suivi.