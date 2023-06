Cazeneuve plaide pour une "gauche sans décibel"

L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve a souhaité samedi renouer avec une "gauche sans décibel mais avec des solutions", dans un long discours de conclusion de son mouvement la Convention, en forme de pré-candidature à la présidentielle de 2027.

"C'est la gauche de gouvernement qui change la vie que vous cherchez à faire revivre", a déclaré Bernard Cazeneuve devant environ 2.000 personnes, avant de se lancer dans un discours où il a longuement évoqué la France, sa langue, sa culture et son histoire.

Fichier vidéo Très sévère sur la "stratégie de la confrontation" développée par La France insoumise depuis six ans, il a défendu "une gauche audacieuse pour construire le futur, sans décibel mais avec des solutions".

L'ancien maire de Cherbourg a quitté le PS après l'accord de la Nupes conclu il y a plus d'un an avec LFI, EELV, les communistes et les socialistes. Avec son mouvement, il entend fédérer les tendances de gauche hostiles à cette alliance.

L'ancien ministre de l'Intérieur, qui a rendu hommage à François Hollande mais aussi à François Mitterrand et Michel Rocard, n'a cependant pas épargné Emmanuel Macron, tenant selon lui d'une "nouvelle droite" qui "flatte les clientèles" et "oppose les catégories".

Mais, a-t-il répété, "le principal adversaire" reste "l'extrême droite et la droite extrême".

Bernard Cazeneuve a tout au long de son discours esquissé une éventuelle candidature à la présidentielle, assurant la salle de sa "volonté", son "opiniâtreté" et sa "détermination" car "la Nation aspire à un autre chemin".

"A ceux qui semblent redouter" qu'il soit candidat, il répond: "quand on a été candidat 12 fois à une élection, rien dans le code électoral n'empêche qu'on le soit une 13e fois".