Ce que l'on sait du coup de fil entre Trump et Poutine

Combinaison de photos faite le 12 février 2025 de Vladimir Poutine à Moscou le 17 janvier 2025 et de Donald Trump à Washington le 11 février 2025

Dans un long entretien téléphonique mardi, Vladimir Poutine et Donald Trump sont convenus d'un arrêt des frappes russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes pendant un mois, du démarrage "immédiat" de négociations sur une éventuelle fin du conflit et d'un échange de prisonniers, mais pas d'un cessez-le feu général pour l'instant.

Voici les principaux points de cet appel attendu avec anxiété à Kiev.

- Poutine cesse pour 30 jours ses frappes sur les sites énergétiques ukrainiens

A la demande de Donald Trump, Vladimir Poutine a accepté de cesser ses frappes pendant 30 jours sur les infrastructures énergétiques en Ukraine, a annoncé le Kremlin.

Le président russe a "réagi positivement à cette initiative et immédiatement donné aux militaires russes un ordre correspondant", précise le Kremlin.

"Nous avons convenu d'un cessez-le-feu immédiat sur les sites énergétiques et infrastructures, avec une entente sur le fait que nous allons travailler rapidement pour avoir un cessez-le-feu total et, au bout du compte, la FIN de cette guerre vraiment horrible entre l'Ukraine et la Russie" a écrit le président américain sur X.

- Des négociations immédiates au Moyen-Orient sur l'Ukraine, et sur la mer Noire

Des négociations sur le conflit commenceront "immédiatement" au Moyen-Orient sur une possible pause graduelle dans la guerre déclenchée en février 2022 par l'invasion russe, ont convenus les deux présidents, selon Washington.

Les deux présidents sont aussi tombés d'accord sur des négociations sur la sécurité de la navigation dans la Mer noire. La Maison Blanche a ainsi évoqué un accord sur des "négociations techniques sur la mise en place d'un cessez-le-feu maritime en mer Noire".

Une démarche approuvée par Vladimir Poutine qui, selon le Kremlin, a "réagi de manière constructive à l'idée de Donald Trump de mettre en oeuvre une initiative bien connue concernant la sécurité de la navigation dans la mer Noire. Il a été convenu d'entamer des négociations en vue de l'élaboration des détails spécifiques d'un tel accord."

- Poutine demande à Trump de cesser d'aider l'Ukraine

Vladimir Poutine a réclamé à son homologue américain "l'arrêt complet de l'assistance militaire étrangère et de la fourniture d'informations à Kiev", selon le Kremlin.

Il a aussi posé comme condition pour un "possible cessez-le-feu sur toute la ligne de contacts" de "mettre fin à la mobilisation forcée en Ukraine et au réarmement des forces armées ukrainiennes".

Le Kremlin veut des négociations bilatérales USA-Russie

Selon Moscou, "les dirigeants ont réaffirmé leur intention de poursuivre les efforts en vue d'un règlement de la situation en Ukraine sur une base bilatérale, en tenant compte notamment des propositions du président américain" mentionnées dans le communiqué du Kremlin.

A cette fin, des groupes d'experts russes et américains sont en cours de création, ajoute Moscou.

- Echange de 175 prisonniers entre la Russie et l'Ukraine mercredi

La Russie et l'Ukraine procéderont mercredi à un échange de 175 prisonniers de guerre de chaque camp, a annoncé le Kremlin. "Vladimir Poutine a déclaré que le 19 mars (mercredi), les parties russe et ukrainienne échangeront des prisonniers - 175 personnes contre 175", a précisé la présidence russe.

"De plus, 23 militaires ukrainiens grièvement blessés, actuellement soignés dans des établissements médicaux russes, seront remis en signe de bonne volonté", annoncé le Kremlin

- Quelques phrases sur une paix durable

La Maison Blanche a indiqué que les deux présidents ont parlé de négociations sur "un cessez-le-feu total et sur une paix durable".

Le Kremlin a ajouté de son côté être prêt à travailler avec les Etats-Unis sur les "voies possibles d'un règlement" du conflit en Ukraine, qui devrait être "global, stable et durable".

- Bonne ambiance

Donald Trump et Vladimir Poutine ont discuté au téléphone pendant plus de deux heures, avec un appel qui a commencé à 14H00 GMT) et que les deux capitales ont déclaré terminé à 16H30 GMT.

La Maison Blanche a vanté l'"immense avantage" d'une "meilleure" relation entre les Etats-Unis et la Russie. Et le Kremlin a qualifié leur conversation de "détaillée et franche".

- Ce qui n'est pas évoqué

Les deux présidents ne sont pas tombés d'accord pour l'instant sur le cessez-le-feu total que demandait l'Américain.

Aucune des deux capitales ne mentionnent non plus d'éventuelles redécoupages territoriaux, après que le président américain s'était dit prêt à parler de "partage" entre l'Ukraine et la Russie, de quoi inquiéter Kiev.

Ni la participation de l'Ukraine ni celle des Européens à ces pourparlers ne sont mentionnés.

- Et Poutine propose à Trump des matches de hockey

"Donald Trump a soutenu l'idée de Vladimir Poutine d'organiser des matchs de hockey aux Etats-Unis et en Russie entre des joueurs russes et américains", indique Moscou