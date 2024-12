Centrafrique: une statue de l'ex-patron de Wagner Evguéni Prigojine inaugurée à Bangui

Les statues d'Evguéni Prigojine, ex-patron du groupe de mercenaires russes Wagner, et de son bras droit Dmitri Outkine inaugurées à Bangui, capitale de la Centrafrique, le 3 décembre 2024

Un monument à la gloire d'Evguéni Prigojine, l'ex-patron du groupe de mercenaires russes Wagner décédé en 2023, a été officiellement inauguré mardi devant la Maison russe de Bangui, la capitale centrafricaine, a constaté l'AFP.

Son effigie en bronze porte un talkie-walkie et un gilet pare-balle lesté de trois chargeurs. A ses cotés, kalachnikov en main, son bras droit Dmitri Outkine, décédé en même temps que lui, le 23 août 2023, dans un crash d'avion survenu deux mois après leur mutinerie avortée en Russie.

Contrairement à d'autres pays africains où ses contingents ont été restructurés sous le nom d'"Africa Corps", ceux que l'on appelle "les Wagner" gardent toute leur influence en Centrafrique depuis leur déploiement en 2018, à la demande du président Faustin Archange Touadéra. En contrepartie, le groupe a obtenu pour ses filiales des licences d'exploitation de mines d'or et de diamants.

L'inauguration, célébrée en présence de plusieurs officiels et hauts gradés centrafricains, dont le ministre de la Défense et le chef d'état-major des armées "s'inscrit dans le cadre de la relation bilatérale" entre la RCA et la Russie, selon le compte Facebook de la police nationale centrafricaine.

"Les Russes doivent être célébrés pour leurs efforts consentis dans notre pays (...), j'invite d'autres pays africains à s'inspirer de cet exemple pour célébrer Prigojine et tous les Russes", a déclaré à l'AFP Élysée Bafolo, agent immobilier de 30 ans.

En revanche, Trésor Yazimango, 34 ans chef de projet d'une ONG locale, estime que "la RCA est un pays souverain et nous n'avons pas besoin de ces statues. Si les Russes souhaitaient réellement développer le pays, ils auraient dû utiliser cet argent pour construire des routes et améliorer les infrastructures".

Marquée par une succession de guerres civiles, de coups d'État et de régimes autoritaires depuis son indépendance de la France en 1960, la Centrafrique figure parmi les pays les plus pauvres du monde malgré son sous-sol très riche.

Les conflits ont baissé en intensité ces dernières années, mais des poches de violences subsistent, avec des attaques de groupes rebelles dans les zones reculées et des ripostes de l'armée centrafricaine soutenue par ses alliés de Wagner.

Evguéni Prigojine a fondé en 2014 le groupe Wagner, initialement déployé en Afrique et au Moyen-Orient avant d'être mobilisé en Ukraine. Autrefois considéré comme proche de Vladimir Poutine, il est tombé en disgrâce après avoir ordonné à ses hommes de marcher vers Moscou en juin 2023.

Tué avec une bonne partie de son état-major dans un accident d'avion en Russie, il est enterré au cimetière de Porokhovskoye, à Saint-Pétersbourg.