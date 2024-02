Chaleureuses retrouvailles franco-polonaises, Macron et Tusk défendent la "sécurité" de l'Europe

Emmanuel Macron et Donald Tusk ont célébré lundi à Paris les retrouvailles entre la France et la Pologne après des années plus tendues, insistant sur la "sécurité" de l'Europe, au moment où le possible retour de Donald Trump aux Etats-Unis peut menacer la solidarité transatlantique.

"Welcome back", a lancé le président français en accueillant le Premier ministre polonais à l'Elysée. "Je veux ici te dire notre amitié et la joie de te retrouver, et de pouvoir avoir, à travers toi et ton gouvernement, des partenaires de confiance, pro-européens, clairs sur la sécurité européenne", a-t-il ajouté devant la presse.

Fichier vidéo Donald Tusk a lui souligné vouloir "revitaliser" ces relations et "redynamiser le "triangle de Weimar", selon le surnom donné à la coopération entre la France, l'Allemagne et la Pologne, mise en sommeil ces dernières années.

Les chefs de la diplomatie des trois pays devaient se rencontrer dans l'après-midi près de Paris, tandis que le Premier ministre polonais devait se rendre à Berlin au même moment pour voir le chancelier allemand Olaf Scholz.

Ancien président du Conseil européen, Donald Tusk a succédé à Varsovie à un gouvernement populiste nationaliste dont les relations avec la France étaient tendues.

Emmanuel Macron a évoqué l'ouverture prochaine d'un "nouveau chapitre" avec "la préparation d'un nouveau traité bilatéral" pour remplacer celui de 1991.

Le président français a insisté sur la nécessité de "renforcer" l'industrie de défense européenne, notamment pour "fournir des équipements stratégiques et des munitions à l'Ukraine" face à l'invasion russe lancée il y a bientôt deux ans.

"C'est ce qui permettra aussi de faire de l'Europe une puissance de sécurité et de défense complémentaire de l'Otan, pilier européen de l'Alliance atlantique", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk (g) et le président Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à l'Elysée, le 12 février 2024 à Paris POOL/AFP

L'entourage d'Emmanuel Macron souligne régulièrement l'importance de renforcer la défense européenne pour faire face à l'éventualité d'un désengagement de Washington en cas de retour au pouvoir de l'ex-président Donald Trump aux élections de novembre.

Le candidat républicain a menacé de ne plus garantir la protection des pays de l'Otan face à la Russie si ceux-ci ne payaient pas leur part, affirmant même qu'il "encouragerait" Moscou à s'en prendre à eux.

Citant "Les Trois Mousquetaires" d'Alexandre Dumas, Donald Tusk a estimé que la "philosophie" à la base "de l'Union européenne et de l'Otan" était "un pour tous, tous pour un".

"Ensemble avec la France nous sommes prêts à lutter pour cette sécurité" de "toute l'Europe", a-t-il assuré.