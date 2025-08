Chassé-croisé: plus de 1.000 km de bouchons sur la route des vacances

Plus de 1.000 km de bouchons cumulés ont été enregistrés, samedi en milieu de journée, classée noire dans le sens des départs pour ce traditionnel chassé-croisé de l'été entre juillettistes et aoûtiens.

A 12h00, Bison futé avait comptabilisé 1.051,6 km de congestions sur les routes des vacances, non loin du record de 1.086,5 km.

L'agence publique d'information routière avait averti d'une circulation "extrêmement difficile" en ce samedi noir.

Dans la longue file de voitures attendant d'entrer dans le tunnel du Mont-Blanc, on essaie de prendre son mal en patience: "On ne s'attendait pas à avoir deux heures de bouchon mais ça fait partie des vacances", témoigne auprès de l'AFP Frédéric Raimbault, venu du Mans et bloqué dans les bouchons avant le tunnel pour l'Italie, où Bison Futé indiquait un temps d'attente de deux heures environ.

Des automobilistes dans les bouchons sur l'A7, près de la commune du Péage-de-Roussillon, en Isère, le 2 août 2025 AFP

"On sait que là où on va, on a du soleil donc c'est pas grave", ajoute avec le même stoïcisme Sonia Zebboudj, venue de Chateauroux et en route pour l'Italie où elle célébrera son mariage. "On est parti à 1h du matin. Nuit blanche mais tout va bien", raconte la future mariée, qui voyage avec enfants et amis.

Pour ce premier weekend d'août, les principaux points noirs sont comme à l'accoutumée sur l'A7, en direction de la Méditerranée, avec 108 km de bouchons. Le trafic y a été encore plus ralenti par la survenue de deux accidents. 102 km de bouchons étaient notés sur l'A9, également vers la Méditerranée, et 125 km sur l'A10, menant à la côte Atlantique.

3h25 d'Orange à Narbonne

L'A71, qui traverse le Massif Central, est également fortement impactée, avec 64 km de bouchons, après un accident tôt dans la matinée qui a bloqué la circulation.

Des automobilistes le long de nationale 7, près de la commune du Péage-de-Roussillon, en Isère, le 2 août 2025 AFP

En Île-de-France, la circulation est également perturbée sur les autoroutes A10 et A6 ainsi que sur les axes qui y convergent, comme l'A86 et l'A6B.

En milieu de journée, le temps de circulation sur l'A7 entre le sud de Lyon et Orange (Vaucluse) était de 2h35 au lieu d'1h35 en temps normal, et de 3h25 au lieu d'1h40 entre sur l'A9 entre Orange et Narbonne, selon le compte X de Vinci Autoroutes, qui gère ces axes.

Les difficultés de ce chassé-croisé, qui doivent s'étaler jusqu'à lundi, avaient déjà commencé vendredi, journée classé rouge pour les départs, des Hauts-de-France à la Bretagne, en passant par la Normandie, l’Ile-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Des automobilistes au péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines, aux portes de Paris, lors du traditionnel chassé-croisé estival, le 2 août 2025 AFP

La circulation a été dense vendredi du début de la matinée jusqu’en milieu de soirée.

Dimanche, la journée est classée jaune dans le sens des départs.