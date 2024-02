Chili: l'ex-président Sebastian Piñera décède dans un accident d'hélicoptère (officiel)

L'ancien président chilien Sebastian Piñera est décédé mardi dans un accident d'hélicoptère à Lago Ranco, un lieu de villégiature situé à 920 km au sud de la capitale Santiago, a annoncé son bureau.

"C'est avec un profond regret que nous annonçons le décès de l'ancien président de la République du Chili, Sebastian Piñera Echeñique", à l'âge de 74 ans, selon un communiqué.

Trois autres personnes qui se trouvaient avec lui dans l'hélicoptère ont survécu à l'accident, selon la même source.

L'ancien président a exercé deux mandats non consécutifs, entre 2010 et 2014, puis entre 2018 et 2022. Il a été le premier dirigeant de droite à être élu après la dictature d'Augusto Pinochet (1973-1990).

"Il recevra tous les honneurs républicains et la reconnaissance qu'il mérite", a déclaré la ministre de l'Intérieur Carolina Tohá, du gouvernement du président de gauche Gabriel Boric, dès l'annonce du décès.

M. Piñera, un homme d'affaires avisé, se déplaçait souvent dans son propre hélicoptère. C'était un ancien actionnaire de la compagnie aérienne nationale du pays, avec des participations dans un réseau de télévision et d'autres entreprises.