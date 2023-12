Chine: un fort séisme fait plus de 110 morts dans le nord-ouest du pays

Un fort séisme a fait au moins 116 morts dans la nuit dans la province de Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, où les équipes de secours étaient à la recherche de survivants dans les décombres, ont rapporté les médias d'État mardi.

Le tremblement de terre s'est produit à environ 1.300 km au sud-ouest de Pékin, dans la province de Gansu, et près de la frontière avec la province de Qinghai. Il a été suivi de nombreuses secousses moins importantes.

Au moins 105 personnes ont été tuées et près de 400 blessées dans la province de Gansu après le violent tremblement de terre, a indiqué la chaîne de télévision publique CCTV, citant le siège provincial des opérations de secours en cas de tremblement de terre.

Onze autres personnes ont également été tuées et une centaine blessées dans la ville de Haidong, dans la province voisine de Qinghai, selon CCTV.

Fichier vidéo Le président chinois Xi Jinping a appelé à "déployer tous les efforts possibles" dans les opérations de recherche et de secours qui ont commencé tôt mardi, et à assurer la sécurité des survivants et de leurs biens.

Le séisme, d'une magnitude 5,9 selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS), a été suivi par plusieurs autres secousses, les autorités prévenant que de nouveaux séismes de magnitude supérieure à 5 étaient à craindre dans les prochains jours.

Une autre secousse de magnitude 5,2 selon USGS a été détectée lundi matin dans la province du Xinjiang, qui jouxte le Gansu à l'ouest.

"J'ai failli mourir de peur"

Des secouristes transportent un blessé après un séisme dans la province de Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, le 19 décembre 2023 AFP

Le fort séisme de Gansu a aussi causé d'importants dégâts, faisant s'effondrer des maisons et poussant des habitants à s'enfuir dans la rue, a rapporté l'agence Chine Nouvelle.

"J'ai failli mourir de peur. Regardez comme mes mains et mes jambes tremblent", a déclaré une femme d'une trentaine d'années dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par Le Quotidien du Peuple.

"Alors que je sortais en courant de la maison, un pan de montagne s'est effondré et s'est écrasé sur le toit", a-t-elle ajouté, assise à l'extérieur, emmaillotée dans une couverture et tenant un bébé dans ses bras.

Des images de la chaîne CCTV montraient les possessions d'une famille éparpillées parmi les débris d'une maison effondrée.

Des secouristes installent des tentes après un séisme dans la province de Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, le 19 décembre 2023 AFP

La chaîne CCTV a montré des images de véhicules d'urgence se dirigeant vers le lieu de l'accident, gyrophares allumés, le long d'autoroutes enneigées.

A bord de camions, des secouristes vêtus de combinaisons se tenaient épaule contre épaule dans les camions, d'autres images les montrant alignés en rangs pour recevoir des instructions.

D'autres séquences montraient le personnel d'urgence fouillant les débris à la lueur de torches et dépliant des civières orange pour les blessés.

Températures glaciales

Les températures ont chuté bien en dessous de zéro dans le nord de la Chine, et des images de l'une des zones les plus touchées diffusées sur CCTV montraient des habitants se réchauffant près d'un feu pendant que les services d'urgence installaient des tentes.

Plus de 1.400 pompiers et secouristes ont été dépêchés sur la zone sinistrée et plus de 1.600 étaient en "standby", selon CCTV.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent notamment des plafonds détruits et des décombres.

L'alimentation en eau et en électricité a été interrompue dans certains villages, selon l'agence Chine Nouvelle.

Le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 10 kilomètres à 23H59 heure locale lundi (15H59 GMT), selon l'USGS, qui a revu la magnitude à la baisse après avoir initialement annoncé 6,0.

Selon l'USGS, le séisme est survenu à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Lanzhou, la capitale de la province de Gansu.

Les tremblements de terre sont relativement fréquents en Chine. En août, un tremblement de terre d'une magnitude de 5,4 dans l'est de la Chine, a fait 23 blessés et détruisant des dizaines de bâtiments.

En septembre 2022, un séisme de magnitude 6,6 dans la province du Sichuan, avait causé la mort de près de 100 personnes.

Et un séisme de magnitude 7,9 en 2008 avait fait plus de 87.000 morts ou disparus, dont 5.335 écoliers.