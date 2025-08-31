Chine : Xi Jinping accueille Vladimir Poutine pour un sommet sur la sécurité

Le président Xi Jinping réunit en grande pompe les dirigeants russe, indien, iranien et turc et une vingtaine de leaders eurasiatiques, ce dimanche 31 août. À l'heure des droits de douane américains et des tensions géostratégiques, Pékin veut montrer qu'un autre modèle international est possible, avec la Chine en son centre.

Le président russe Vladimir Poutine, à droite, et le président chinois Xi Jinping se serrent la main au Kremlin, à Moscou, en Russie, le 8 mai 2025.

Le chef de la deuxième puissance économique mondiale préside dimanche 31 août au soir vers 19H00 locales (11H00 GMT) à Tianjin (nord) une réception en l'honneur des participants au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) qui se tient lundi, le premier depuis le retour à la Maison Blanche de Donald Trump.

(Re)voir Arrivée de Poutine au sommet de l'OCS à Tianjin

Chargement du lecteur...

Les chefs d'Etat et de gouvernement d'une vingtaine de pays et les responsables d'une dizaine d'organisations internationales et régionales affluent depuis samedi dans la mégapole portuaire, autrefois mise en coupe réglée par les concessions occidentales, japonaise et russe, aujourd'hui symbole de vitalité économique.

Le Russe Vladimir Poutine est arrivé dimanche matin, discrètement bien qu'à la tête d'une large délégation politique et économique selon les médias d'Etat russes et chinois.

(Re)lire Rencontre Donald Trump/Vladimir Poutine : ce qu'il faut retenir du sommet sur l'Ukraine en Alaska

Pour sa rare visite de quatre jours chez le voisin et plus grand partenaire commercial de la Russie, Vladimir Poutine a été accueilli sur le tapis rouge, reçu sur le tarmac par de hauts responsables de la ville, le tout retransmis en direct par l'agence russe TASS.

Une relation sino-russe à son "meilleur niveau de l'histoire"

Les relations entre la Chine et la Russie sont à leur "meilleur niveau de l'histoire", étant devenues "les plus stables, les plus matures et les plus importantes stratégiquement parmi les grands pays", a déclaré la chaîne de télévision publique chinoise CCTV dans son rapport sur l'arrivée.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a pour sa part atterri samedi 30 août. C'est sa première visite en Chine depuis 2018, signe de l'effort de rapprochement entre les deux géants asiatiques. Narendra Modi a été reçu par le président chinois, a rapporté l'agence officielle Chine nouvelle, parmi une multitude d'entretiens bilatéraux arrangés autour du sommet.

(Re)lire Inde : Narendra Modi, le nationaliste devenu très fréquentable

Le sommet est placé sous haute surveillance policière et militaire. Des véhicules blindés ont été disposés dans certaines rues. Le trafic a été interrompu dans de vastes sections de Tianjin. Des affiches en mandarin et en russe exaltent "l'esprit de Tianjin" et la "confiance mutuelle" sino-russe.

Le sommet, décrit comme le plus important depuis la création de l'OCS en 2001, a lieu dans un contexte de crises multiples touchant directement ses membres : confrontation commerciale des Etats-Unis avec la Chine et l'Inde, guerre en Ukraine, querelle nucléaire iranienne...

L'OCS associe 10 Etats membres et 16 pays observateurs ou partenaires et représente presque la moitié de la population mondiale et 23,5% du PIB de la planète. Elle est volontiers présentée comme faisant contrepoids à l'Otan.

Les rapports entre certains membres sont délicats. Plus qu'à des résultats tangibles incertains, les experts incitent à prêter attention à l'effet d'image.

Lorsqu'Israël a attaqué l'Iran, l'OCS a fermement condamné ces attaques. Mais l'Inde s'est officiellement distanciée de la déclaration de l'OCS.

Ces tensions, ainsi que d'autres qui couvent, comme celle entre l'Inde et la Chine au sujet d'un nouveau projet de barrage au Tibet , seront probablement étouffées lors du sommet de l'OCS à Tianjin. Le président chinois, Xi Jinping, aura à cœur de démontrer le leadership de son pays au sein d'une vaste coalition de nations partageant les mêmes idées et s'opposant à l'ordre international libéral, jusqu'ici dirigé par les États-Unis.

(Re)voir Chine : visite historique de Xi Jinping au Tibet

Chargement du lecteur...

Démonstration diplomatique et militaire de la Chine

Le sommet propose "un ordre multilatéral modulé par la Chine et distinct de ceux dominés par les Occidentaux", anticipe Dylan Loh, enseignant à la Nanyang Technological University de Singapour. "La large participation témoigne de l'influence grandissante de la Chine et l'attraction exercée par l'OCS pour les pays non-occidentaux", dit-il.

Le sommet ouvre une séquence au cours de laquelle la Chine entend faire l'étalage de son emprise diplomatique, mais aussi de sa puissance militaire, tout en se présentant comme un pôle de stabilité dans un monde fracturé.

Vladimir Poutine et un certain nombre d'autres participants assisteront mercredi 3 septembre à la démonstration par leur hôte de ses capacités militaires, à la faveur d'un grandiose défilé célébrant à Pékin les 80 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la victoire contre le Japon.

Le leader nord-coréen Kim Jong Un effectuera pour l'occasion une rare sortie hors de son pays reclus, pour se tenir chez le voisin et allié chinois au côté de Xi Jinping.

La Corée du Nord est devenue l'un des principaux alliés de la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine.

Un peu plus de deux semaines après avoir été reçu par Donald Trump en Alaska, Vladimir Poutine aura des discussions avec son hôte et grand allié chinois, prévues mardi 2 septembre à Pékin. Il doit parler lundi 1er septembre à Tianjin du conflit en Ukraine avec son collègue turc Recep Tayyip Erdoğan et du dossier nucléaire avec son homologue iranien Massoud Pezeshkian.

Une rencontre est également à l'agenda ce jour-là avec le Premier ministre indien.

Pékin, un soutien de Moscou face à Kiev

Xi Jinping devrait profiter du sommet pour montrer à quoi ressemblerait un ordre international post-américain, tout en offrant un coup de pouce diplomatique de grande envergure à la Russie, frappée par les sanctions liées à son invasion de l'Ukraine.

La veille de sa visite, Vladimir Poutine a fustigé les sanctions occidentales dans une interview écrite accordée à l'agence de presse officielle chinoise Xinhua, affirmant que Moscou et Pékin s'opposaient conjointement aux sanctions "discriminatoires" dans le commerce mondial.

De nombreux alliés de Kiev soupçonnent Pékin de soutenir Moscou contre l'Ukraine. La Chine invoque la neutralité et accuse les pays occidentaux de prolonger les hostilités en armant l'Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre indien se sont parlé par téléphone. Volodymyr Zelensky a dit sur les réseaux sociaux espérer que la nécessité d'une cessez-le-feu, soutenue selon lui par Narendra Modi, serait abordée en Chine.