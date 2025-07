Christophe Gleizes condamné en Algérie: Catherine Deneuve, Hervé Renard... Plus de 100 personnalités appellent à sa libération

Une mobilisation qui prend de l'ampleur. Christophe Gleizes, journaliste spécialiste du football travaillant pour les magazines "So Foot" et "Society", a été condamné le 29 juin à sept ans de prison ferme en Algérie, notamment pour "apologie du terrorisme" et "possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national".

La condamnation, dont il a fait appel, est intervenue au terme de 13 mois de contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le pays. La justice lui reproche d'avoir été en contact avec un dirigeant du club de foot de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK), par ailleurs responsable du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie (MAK), classé organisation terroriste par les autorités algériennes en 2021.

Une pétition lancée le 30 juin par Reporters sans frontières (RSF) qualifie sa condamnation d'e "lourde et injustifiée", expliquant qu'elle constitue "une grave violation du droit à la liberté d'informer". Elle a été signée par plus de 17000 personnes à la date de ce 16 juillet.

Anne-Sophie Lapix et Hervé Mathoux dans le comité

En parallèle à cette pétition, RSF a décidé de monter un comité de soutien en coordination avec sa famille, son employeur, le groupe So Press et ses amis. De l'actrice Catherine Deneuve, à l'ancien joueur du PSG Rai, aux entraîneurs Hervé Renard ou Vahid Halilhodzic: plus de 100 personnalités du monde de la culture, du sport ou encore du journaliste ont déjà rejoint le comité.

Le lauréat du prix Goncourt Mohamed Mbougar Sarr, le romancier Nicolas Mathieu le rappeur Médine ou encore les comédiens François Civil et Gilles Lellouche, tout comme les journalistes Hervé Mathoux, Marie Portolano et Anne-Sophie Lapix ont également accepté de le rejoindre.

"Le soutien public de tant de personnalités diverses et la création du comité de soutien marquent une étape essentielle". Thibaut Bruttin, directeur général de RSF.

"Nous devons unir nos forces", a-t-il ajouté, appelant "les plus hautes autorités algériennes à procéder" à la libération de Christophe Gleizes "et les autorités françaises à mobiliser tous les leviers diplomatiques".

Le journaliste était arrivé en Algérie en mai 2024 pour un sujet sur la JSK, l'un des plus gros clubs du pays basé à Tizi Ouzou, à l'est de la capitale Alger.

La condamnation est intervenue dans un contexte de crise diplomatique aiguë entre l'Algérie et la France, notamment marquée par des expulsions de diplomates de part et d'autre et l'arrestation mi-novembre de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné à cinq ans de prison en Algérie pour "atteinte à l'unité nationale".

Parallèlement à cette initiative, la famille de Christophe Gleizes, dénonçant "une épreuve insoutenable", a organisé une marche de soutien mercredi matin au Festival d'Avignon, "lieu emblématique de la liberté d'expression", selon un communiqué de ses proches.