Chutes de neige et pluies verglaçantes dans le nord de la France, pas de perturbations majeures

Des chutes de neige de plus en plus abondantes rendent compliquée mercredi la circulation dans la partie nord de la France, marquée dans la matinée par d'importantes pluies verglaçantes désormais localisées.

Un total de 28 départements allant du Bas-Rhin au Finistère sont placés en vigilance orange, dont 23 pour neige-verglas et 6 pour pluie-inondations, selon le bulletin de Météo France de 14H00.

La pluie a succédé dans le Grand-Est aux précipitations verglaçantes, qui subsistent localement en Picardie et en Seine-Maritime, écrit l'institut météorologique.

La neige a pour sa part commencé à tomber en début de matinée aux alentours d'Amiens, ont constaté des journalistes de l'AFP. Elle a atteint à la mi-journée le Nord et le Pas-de-Calais, déjà touchés par un double épisode de crues historiques en novembre et janvier, sans causer de perturbations majeures.

Les cumuls pourront atteindre 7 à 10 cm et localement 15 cm dans les Hauts-de-France.

En fin d'après-midi, des flocons devraient toucher la Normandie et le sud de la Picardie, puis le Centre-Val-de-Loire et l'Ile-de-France en soirée, où 2 à 5 cm de neige sont attendus.

"Nostalgie"

A Lille, les flocons recouvrent les toits des bâtiments et tiennent au sol, tout comme dans les collines de l'Artois, recouvertes d'un manteau blanc et où les saleuses sont à l'oeuvre, selon des journalistes de l'AFP.

"Ça devient de plus en plus rare en ce moment d’avoir de la neige. Donc on a mis nos baskets et on est partis braver le froid. Ce matin, j’ai ressenti un peu de nostalgie parce que la neige, c’était quand on était petit. C’est les souvenirs", raconte à l'AFP-TV Laury Leplat, 23 ans, sur la commune de Vimy (Pas-de-Calais).

Fichier vidéo En dépit du salage, des plaques de glace ont émaillé dans la matinée les trottoirs du centre-ville de Strasbourg, où peu d'habitants se sont aventurés, a constaté un journaliste de l'AFP. Les trottoirs sont également glissants à Metz ou à Laon, dans l'Aisne.

"Une activité importante liée aux chutes de piétons est rapportée, avec un impact sensible sur les urgences des hôpitaux", a relevé la préfecture de Meurthe-et-Moselle.

Le Champ de Mars sous la neige à Paris, le 9 janvier 2024 AFP/Archives

Les conditions de circulation seront par ailleurs "très difficiles sur les départements placés en vigilance orange, possiblement pour une durée relativement longue", prévient Météo France.

Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a évoqué de possibles annonces sur des restrictions de circulation "en fin d'après-midi".

L'interdiction de circulation des poids lourds a cependant été levée dans le Grand-Est ainsi que dans les Hauts-de-France sur les routes nationales et les autoroutes.

"Privilégier le télétravail"

La préfecture de Seine-Maritime, où la neige est attendue dans l'après-midi, a elle annoncé le maintien jeudi de l'interdiction de circulation des poids lourds.

Comme la Normandie et d'autres départements concernés, la région Hauts-de-France a annoncé la suspension "totale" de la circulation des transports scolaires et interurbains mercredi.

Les cours ont été suspendus dans nombre de collèges et lycées mercredi et jeudi.

La métropole de Rouen a suspendu la collecte des déchets et la préfecture de l'Aisne recommande aux habitants de "privilégier le télétravail" et de "différer ou limiter" leurs déplacements.

Une route glacée à Saint-Pierre-de-Plesguen (Ille-et-Villaine) le 9 janvier 2024 AFP/Archives

Les épisodes de froid se raréfient en France comme à l'échelle de la planète, sous l'effet du réchauffement climatique qui en diminue la probabilité, la durée et l'intensité, selon les climatologues.

Dans le passé, "le dernier épisode récent de neige en plaine généralisé sur la moitié nord du pays, c'est décembre 2010", a indiqué Matthieu Sorel, climatologue chez Météo France.

Les températures sont à l'inverse remarquablement douces sur la façade atlantique, avec 14 degrés relevés par Météo France à Nantes, 16 à Bordeaux et 18 à Biarritz.

burs-zap/zl/as