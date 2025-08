Cinq ans après l'explosion du port de Beyrouth : pourquoi l'enquête n'avance pas

C'est l'une des plus grandes explosions non nucléaire de l'histoire de l'humanité. Elle a dévasté, le 4 août 2020 des quartiers entiers de la capitale libanaise, faisant plus de 220 morts et 6.500 blessés.

L'explosion a été déclenchée par un incendie dans un silo à céréales où étaient stockées sans précaution des tonnes de nitrate d'ammonium servant d'engrais, malgré des avertissements répétés aux plus hauts responsables.

Le premier magistrat en charge, Fadi Sawan, inculpe quelques semaines plus tard deux anciens ministres pour négligence en février 2021. Mais rapidement, il est destitué après une plainte politique, relançant la colère des proches des victimes.

Son successeur, Tarek Bitar, jouit d'une réputation d'intégrité. Dès sa nomination en février 2021, il fait face à des pressions, des menaces et des recours juridiques constants destinés à le dessaisir. À ce jour, plus de 25 recours ont été déposés contre lui ou d'autres juges associés à l’affaire, parallèlement à des manœuvres pour bloquer l’enquête selon Amnesty International.

Une enquête qui patine

En janvier 2023, le procureur général Ghassan Oweidat ordonne la libération de tous les personnes détenues dans l’enquête. Cette décision est qualifiée d’illégale par les avocats des familles. Elle marque un véritable coup d’arrêt dans les investigations. Des suspects réussissent à fuir le pays.

Cela fait des années que les Libanais attendent une justice indépendante Michel Fayad - Professeur de Géopolitique

L’enquête judiciaire nationale attend toujours le quatrième rapport technique en provenance de France, qui doit apporter des éclairages supplémentaires sur l’origine de la présence du nitrate d’ammonium et les chaînes de responsabilité internationales.

De plus, le juge Bitar souhaite auditionner une quinzaine de témoins étrangers et obtenir la coopération de plusieurs pays européens et arabes. Ce processus est long et délicat.

Le Hezbollah joue la carte de l’ignorance

Dans l’ombre de l’enquête, le Hezbollah a lui aussi joué un rôle central, sans jamais avoir été officiellement inculpé. Plusieurs éléments laissent penser que l’organisation chiite chercherait à empêcher toute progression judiciaire. D’abord, en orchestrant des campagnes de délégitimation du juge Tarek Bitar, qu’il accuse d’instrumentalisation politique, jusqu’à l’ultimatum lancé en octobre 2021 par Hassan Nasrallah pour qu’il soit démis.

Le Hezbollah était en charge de la gestion du port Michel Fayad - Professeur de Géopolitique

Ensuite, certains accusés refusent de se présenter à la justice. Les mandats d’arrêt n’ont jamais été formulés à l’encontre des personnalités soupçonnées d’avoir eu connaissance de la présence, depuis 6 ans, du nitrate d’ammonium au hangar 12. Au-delà de la posture de blocage, le Hezbollah rejette tout lien direct avec le stock explosif.

Un nouveau souffle politique, tardif

La guerre à Gaza a brutalement suspendu les avancées judiciaires, pourtant très attendues. Le chaos régional a retardé la remise du rapport du juge Bitar prévue initialement fin 2024. Mais depuis l’arrivée d’un gouvernement perçu comme “réformiste” en 2025, l’enquête reprend peu à peu. En avril et juillet, plusieurs responsables de sécurité, dont l’ex‑chef du renseignement Abbas Ibrahim, ont été entendus.

Les victimes toujours dans l’attente

Selon Human Rights Watch, l’enquête est lourdement entravée par une "culture d’impunité" et des procédures systématiques de blocage judiciaire, à tel point qu’en 2023, aucun responsable n’était encore mis en accusation malgré la gravité des faits.

Le quotidien de nombreux survivants reste marqué par le traumatisme, la perte de proches, les difficultés à obtenir réparations et le sentiment que "la tragédie est en cours d’oubli" plutôt que traitée par la justice.

Le président Joseph Aoun a ce lundi affirmé la justice "travaillait par tous les moyens pour garantir que les enquêtes soient menées avec transparence, et intégrité".