Cisjordanie: des centaines d'oliviers déracinés après "une grave fusillade" contre des colons israéliens

L'armée israélienne a déraciné depuis ce jeudi 21 août des centaines d'oliviers dans le ville d'al-Mughayyir au centre du pays, après des tirs et "plusieurs attaques" contre des résidents et civils israéliens près de l'implantation d'Adei Ad. Un assaillant présumé, présenté comme le membre d'"une cellule terroriste", se serait caché dans "la végétation".

L'agriculteur palestinien Kazem Al-Hajj Muhammad vérifie les oliviers qui ont été déracinés de ses terres à la suite d'un raid militaire israélien dans le village d'Al-Mughayyir en Cisjordanie, le dimanche 24 août 2025.

De la terre retournée et des arbres vieux "de plus de 70 ans" gisant au sol. Des centaines d'oliviers, l'un de symbole de l'identité palestinienne et de sa ténacité, ont été déracinés dans le village d'al-Mughayyir, une village de près de 4.000 habitants situé près de Ramallah dans le centre de la Cisjordanie, ont constaté ce dimanche 24 août des journalistes de l'AFP et de l'agence de presse américaine Associated Press présents sur place. Le chef du conseil local, interrogé par Al Jazeera, parle lui de "3.000 oliviers" déracinés.

Abdelatif Mohamed Abou Aliya, un agriculteur, a raconté à l'AFP avoir perdu des oliviers "de plus de 70 ans" sur l'équivalent d'un hectare de terre. "Ils les ont complètement déracinés et rasés, sous des prétextes fallacieux", a déclaré cet homme sans préciser à qui il faisait allusion. Il a ajouté avoir déjà commencé à replanter ses arbres, tandis que d'autres habitants étaient en train de bêcher dans le même but dimanche matin.

Des bulldozers israéliens travaillent sur une colline après un raid militaire israélien dans le village d'Al-Mughayyir en Cisjordanie, le dimanche 24 août 2025. Associated Press / Majdi Mohammed

Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a confirmé dimanche soir avoir lancé jeudi une "intense activité opérationnelle" autour de ce village, en raison d'une "grave fusillade". Sans évoquer directement les arbres déracinés, l'armée dit avoir "nettoyé" une "zone" près d'une route où un assaillant présumé se serait caché dans "la végétation". Les arbres constitueraient une "menace sécuritaire" pour une route principale de colonisation israélienne traversant les terres du village, écrit de son côté Al Jazeera.

"L'objectif est de contrôler et de forcer les gens à émigrer"

La destruction a eu lieu alors qu'al-Mughayyir est bouclé depuis jeudi, après qu'un colon israélien a déclaré avoir été la cible de tirs dans le secteur. Une ONG palestinienne de défense des prisonniers a fait état de 14 arrestations dans le village en trois jours. Le chef adjoint du conseil du village, Marzouq Abu Naim, a lui déclaré à l'agence de presse palestinienne Wafa que les soldats israéliens avaient pris d'assaut plus de 30 maisons, détruisant les biens et les véhicules de plusieurs habitants.

Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne a dit se renseigner. Elle avait évoqué vendredi dans un communiqué l'arrestation d'un homme originaire d'al-Mughayyir, responsable selon elle d'une "attaque terroriste" à proximité

"L'objectif est de contrôler et de forcer les gens à émigrer", a commenté Ghassan Abou Aliya, responsable d'une association agricole locale, "c'est le début et cela va s'étendre à toute la Cisjordanie".

L'agriculteur palestinien Kazem Al-Hajj Muhammad et ses enfants vérifient les oliviers qui ont été déracinés de leurs terres à la suite d'un raid militaire israélien dans le village d'Al-Mughayyir en Cisjordanie, le dimanche 24 août 2025. Associated Press / Majdi Mohammed

Depuis 1967 et l’occupation par Israël de la Cisjordanie, des milliers d’oliviers ont été détruits par les autorités ou les colons israéliens. Plus de 500.000 colons en Cisjordanie et à Jérusalem possèdent la citoyenneté israélienne.

Un jeune homme de 18 ans tué par balles

Le 16 août, l'Autorité palestinienne avait annoncé qu'un jeune homme de 18 ans avait été tué par balles par l'armée israélienne, dans ce même village, l'armée ayant indiqué à l'AFP avoir riposté à des pierres lancées par des "terroristes", sans établir de lien explicite avec le jeune tué.

Le 20 août, Israël a approuvé un projet clé de construction de 3.400 logements en Cisjordanie occupée, dénoncé par l'ONU et plusieurs dirigeants car il devrait couper ce territoire palestinien en deux, compromettant toute continuité territoriale d'un éventuel Etat palestinien.

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, une figure de l'extrême droite, avait appelé jeudi à accélérer sa mise en œuvre et à annexer la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, en riposte aux annonces de plusieurs pays de leur intention de reconnaître un État de Palestine.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne a "condamné dans les termes les plus forts" cette décision qui "compromet les perspectives de mise en œuvre de la solution à deux États (...) en fragmentant l'unité géographique et démographique de l'Etat palestinien".

Les violences en Cisjordanie se sont intensifiées depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par une attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Selon un décompte de l'AFP établi à partir de données de l'Autorité palestinienne, au moins 971 Palestiniens, dont de nombreux combattants mais aussi beaucoup de civils, ont été tués par des soldats ou des colons israéliens en Cisjordanie depuis cette date.

Au moins 36 Israéliens, parmi lesquels des civils et des soldats, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes, selon les données officielles israéliennes. Quelque trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, aux côtés d'environ 500.000 Israéliens, installés dans des colonies illégales au regard du droit international.