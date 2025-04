Climat: des pays accusés de "jouer" avec les forêts pour réduire leur ambition

De grandes puissances surestiment la capacité d'absorption de CO2 de leurs forêts et s'en servent pour ralentir leur sortie des énergies fossiles tout en prétendant tenir leurs objectifs climatiques, dénonce l'évaluation d'un observatoire international publiée jeudi.

L'analyse de l'institut Climate Analytics, qui épingle le Brésil et l'Australie, critique la faiblesse des règles sur le calcul de l'efficacité des puits de carbone terrestres, qui ouvre une faille permettant aux pays de "jouer avec le système" de comptabilisation de leurs émissions de gaz à effet de serre.

La quantité de CO2 absorbée par les sols, les forêts et les zones humides est difficile à calculer. Et les scientifiques craignent même que ces puits de carbones en absorbent moins sous l'effet du changement climatique, synonyme par exemple d'incendies plus intenses.

Ces incertitudes n'ont pas empêché les pays de faire leurs propres hypothèses, parfois généreuses, qui viennent ainsi bonifier leur bilan carbone national, constitué par la somme des pollutions carbones émises par l'activité humaine sur leur territoire moins la quantité absorbée par leurs puits naturels.

Ces bilans carbone sont des instruments clés pour vérifier le respect des engagements des pays à l'heure où chacun doit présenter avant la COP30, en novembre au Brésil, quel sera son nouvel objectif de réduction de ses émissions pour 2035.

Ces hypothèses trop optimistes "masquent l'ampleur et le rythme de la réduction des émissions d'énergies fossiles nécessaires" pour que chaque pays fasse sa part de l'accord de Paris, dénonce Climate Analytics.

Depuis 2018, l'Australie a plusieurs fois réhaussé ses estimations du CO2 absorbé par ses forêts. A tel point qu'elle assure avoir réduit son bilan carbone de 28% entre 2005 et 2024, alors que ses émissions brutes de gaz à effet de serre n'ont baissé que de 2%, selon le Climate Action Tracker (CAT).

Le Brésil a annoncé qu'il réduirait sa pollution carbone dans une fourchette de 59% à 67% d'ici 2035 par rapport à 2005. Mais sans définir la contribution des forêts dans la hausse de l'effort.

"Si vous ne comptez pas les forêts, alors toute la réduction doit être faite par le secteur énergétique", explique à l'AFP Claudio Forner, co-auteur de l'étude. "Mais si vous comptez toutes les forêts, alors les émissions peuvent en fait continuer à augmenter".

L'accord de Paris de 2015 permet aux pays de formuler leurs propres hypothèses de performances des puits de carbone, regrette-t-il, et "sans règles, les pays ne font que jouer avec le système".

Selon Climate Analytics, l'incertitude sur les performances des puits de carbone pourrait représenter jusqu'à trois milliards de tonnes de CO2, soit environ les émissions annuelles de l'Union européenne.