Collision mortelle de deux Rafale en Lorraine: Lecornu s'est rendu à Saint-Dizier

Une voiture de l'armée de l'Air et d'autres véhicules de secours sont stationnés à Colombey-les-Belles, dans l'est de la France, le 14 août 2024, à la suite d'un accident entre deux avions militaires Rafale.

Le ministre des Armées Sébastien Lecornu s'est rendu jeudi sur la base aérienne de Saint-Dizier (Haute-Marne), au lendemain d'une collision entre deux avions Rafale ayant entraîné la mort de deux pilotes en Meurthe-et-Moselle, a annoncé le ministère.

"Cette visite avait pour but de témoigner du soutien de la Nation à l'ensemble des personnels de la base aérienne, et d'échanger avec les frères d'armes de l'escadron de transformation 3/4 "Aquitaine" (dont faisaient partie les deux pilotes décédés) ainsi qu'avec le pilote sain et sauf qui s'est éjecté lors de l'accident", a-t-il précisé dans un communiqué.

Ce déplacement s'est tenu hors presse, comme l'avait annoncé le ministère mercredi soir.

Lors de cette visite, le ministre "a également rencontré les familles et les proches des deux pilotes décédés, leur assurant de la pleine solidarité de la Nation et de son engagement à faire preuve de la plus grande transparence sur cet accident", selon le ministère.

Les honneurs militaires seront rendus aux pilotes "la semaine prochaine" lors d'une cérémonie présidée par le ministre des Armées.

En parallèle des procédures judiciaires en cours, le Bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'État (BEA-A) s'est saisi de l'enquête de sécurité, est-il précisé.

Mercredi soir, le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé le décès du capitaine Sébastien Mabire, instructeur, et du lieutenant Matthis Laurens, pilote stagiaire, dans un accident lors d'un vol d'instruction en Rafale.

Deux avions de chasse de l'Escadron de transformation Rafale de la base aérienne 113 de Saint-Dizier (Haute-Marne) se sont percutés mercredi, vers 12H30 et dans le secteur de Colombey-les-Belles (Meurthe-et-Moselle) "lors d'une manœuvre de combat", avait précisé le ministère.

Un hélicoptère de l'armée de l'Air patrouille à Colombey-les-belles, en Meuthe-et-Moselle, le 14 août 2024 AFP

Cette collision a eu lieu "au retour d'une mission de ravitaillement en Allemagne", selon l'armée de l'Air et de l'Espace.

Le pilote du premier Rafale s'est éjecté et a été récupéré légèrement blessé par les secours, mais de vastes recherches avaient été mises en place pour retrouver les occupants du biplace.

Son épave avait été repérée "plus tard dans l'après-midi", sur la commune d'Harmonville (Vosges) à six kilomètres de Colombey-les-Belles.

Jeudi, les militaires maintenaient la surveillance de la zone boisée, a constaté un correspondant de l'AFP.

Les postes de commandement des sapeurs-pompiers des deux départements, mis en place mercredi durant les recherches à Harmonville et Colombey-les-Belles, avaient eux quitté les lieux jeudi matin.

Le capitaine Sébastien Mabire, 36 ans, était pilote de chasse depuis 2013 et instructeur au sein de l'escadron de transformation Rafale 3/4 "Aquitaine" depuis août 2022. "Qualifié chef de patrouille, il comptabilisait plus de 2.000 heures de vol et 47 missions de combat, réalisées dans le cadre de l’opération Chammal", précise l'armée de l'Air.

Le lieutenant Matthis Laurens, 29 ans, pilote de chasse breveté en 2021, était affecté sur Rafale au sein du régiment de chasse 2/30 "Normandie-Niémen" depuis novembre 2023 et poursuivait son instruction au sein de cet escadron. Il comptabilisait plus de 800 heures de vol.

Un Livre d'or pour leur rendre hommage est ouvert jusqu'au 20 août.