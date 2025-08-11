Colombie: décès du candidat présidentiel blessé lors d'une attaque en juin

Le
11 Aoû. 2025 à 10h27 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le candidat à la présidence de la Colombie et sénateur Miguel Uribe le 14 mai 2025 à Bogota

Le candidat à la présidence de la Colombie et sénateur Miguel Uribe le 14 mai 2025 à Bogota

AFP/Archives
Raul ARBOLEDA
Partager 2 minutes de lecture

Le candidat à la présidence de la Colombie et sénateur Miguel Uribe, blessé par balles lors d'une réunion publique en juin à Bogota, est décédé après avoir passé deux mois en soins intensifs et subi plusieurs interventions chirurgicales, a annoncé son épouse lundi.

"Tu seras toujours l'amour de ma vie. Merci pour une vie pleine d'amour", a écrit Claudia Tarazona sur son compte Instagram, ajoutant: "repose en paix (...), je veillerai sur nos enfants".

Miguel Uribe, un conservateur de 39 ans, avait été touché de deux balles à la tête et une balle dans la jambe par un tueur à gages présumé âgé de 15 ans alors qu'il prononçait un discours dans la capitale, le 7 juin.

"Aujourd'hui est un jour triste pour le pays", a déclaré lundi la vice-présidente colombienne, Francia Márquez, dans un message sur le réseau social X. "La violence ne peut continuer à marquer notre destin. La démocratie ne se construit pas avec des balles ni avec du sang, elle se construit avec respect, avec dialogue", a-t-elle ajouté.

Membre du parti Centre démocratique de l'ancien président de droite Alvaro Uribe, avec lequel il n'a pas de lien de parenté, Miguel Uribe avait annoncé en octobre son souhait de se présenter à l'élection présidentielle de mai 2026 pour succéder au président de gauche Gustavo Petro.

La clinique où il avait été hospitalisé avait annoncé samedi que son état était "redevenu critique" à la suite d'une nouvelle hémorragie cérébrale.

Cet attentat avait ravivé les craintes d'un retour de la Colombie à la violence des années 1980 et 1990, lorsque meurtres politiques et attentats étaient monnaie courante.

L'adolescent accusé d'être l'auteur des coups de feu est en détention, ainsi que deux autres personnes suspectées de complicité. Tous ont été inculpés par le parquet pour tentative d'homicide et port illégal d'armes. Aucun n'a reconnu les faits.

International
COLOMBIE

Dans le même thème - International

Greta Thunberg
International

Guerre à Gaza: une nouvelle flottille avec Greta Thunberg va partir d'Espagne et de Tunisie

Montage photo montrant deux candidats à la présidentielle en Bolivie à La Paz, l'homme d'affaires de centre droit Samuel Doria Medina (à droite) le 25 septembre 2014 et l'ancien président de droite Jorge Quiroga (à gauche) le 12 avril 2017.
International

Présidentielle en Bolivie: les sondages prédisent la fin du règne de la gauche

Le Premier ministre Anthony Albanese le 11 août 2025 lors de l'annonce de son intention de reconnaître l'Etat de Palestine
International

L'Australie va reconnaître l'Etat de Palestine

4.60971, -74.08175

À la une

"La plus grande tentative"

Guerre à Gaza: une nouvelle flottille avec Greta Thunberg va partir d'Espagne et de Tunisie

International

"Couloirs protégés", "zone de sécurité"... Les nouveaux détails du plan de Netanyahou pour Gaza

Afrique

Mali : deux généraux maliens et des dizaines de militaires arrêtés pour tentative de déstabilisation

International

Gaza: funérailles des cinq employés d'Al Jazeera tués par une frappe israélienne

International

L'Europe veut que l'Ukraine prenne part aux négociations de paix américano-russes

International

Syrie : inquiétudes autour de la pollution de l'air

International

Environnement : négociations difficiles à Genève sur la pollution plastique

Afrique

RD Congo : que devient la mine congolaise qui a fourni l'uranium des bombes d'Hiroshima et Nagasaki ?

Politique

Côte d'Ivoire : manifestation, alliance ou dialogue, quelle stratégie de l'opposition à 3 mois de la présidentielle?

TERRIENNES

Cinq ans après leur “presque révolution” pacifique au Bélarus, les femmes se souviennent