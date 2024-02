Colombie: le gouvernement entame des pourparlers de paix avec la dernière dissidence des FARC

Le gouvernement colombien et la faction de la dissidence des FARC qui avait repris les armes après la signature de l'historique accord de paix de 2016 ont annoncé vendredi de nouveaux pourparlers, nouvelle étape dans la politique de "paix totale" promise par le président Gustavo Petro.

Un document officiel signé par les deux parties a été rendu public vendredi. Ce texte en onze points annonce le début d'un "processus de dialogues socio-politiques devant aboutir à la signature d'un accord de paix entre le gouvernement colombien et l'organisation rebelle armée Segunda Marquetalia", créée par son chef Ivan Marquez en 2019, après son retour à la clandestinité.

Les parties se sont également engagées à "développer immédiatement des accords préalables pour la désescalade du conflit et la mise en œuvre de transformations pour la construction sociale et environnementale du territoire", poursuit le texte.

Le président Petro, premier homme de gauche à accéder au pouvoir en Colombie en 2022 et lui-même ex-membre dans sa jeunesse d'une guérilla d'extrême gauche (le M-19), s'est engagé à sortir par le dialogue de six décennies de conflit armé et négocie depuis avec la plupart des organisations du pays.

Au nom de cette politique de "paix totale", l'une de ses principales promesses de campagne, M. Petro a déjà entamé des négociations avec la dissidence des FARC d'Ivan Mordisco, plus connue sous le nom d'Etat-major central (EMC), et elle-même rivale de la Segunda Marquetalia.

Les envoyés présidentiels sont également en discussion avec l'ELN (Armée de libération nationale, guévariste), avec des groupes paramilitaires et des narcotrafiquants. Deux fragiles cessez-le-feu provisoires sont en vigueur avec l'EMC et l'ELN.

Cette politique se heurte à de nombreuses embûches et est sévèrement critiquée par l'opposition de droite, alors que ces groupes armés, liés au narcotrafic, ont multiplié leurs actions pour accroître leur influence territoriale.

Actuellement en visite en Colombie, le Conseil de sécurité de l'ONU a salué l'annonce du récent cessez-le-feu avec l'ELN pour six mois. Il a également "exprimé son espoir de nouveaux progrès dans le dialogue" avec la dissidence de l'EMC, et évoqué un "élargissement en ce sens du mandat de la mission de vérification" de l'ONU, qui surveille déjà la mise en œuvre de l'accord de 2016.

Mais jusqu'à présent, la Segunda Marquetalia, qui compte quelque 1.663 membres selon les services de renseignement militaire et est considérée comme l'aile dure des dissidents, était restée à l'écart.

La dissidence de l'EMC compterait elle près de 3.500 hommes qui se considèrent comme les vrais héritiers des FARC, avec plusieurs "Fronts" opérant principalement en Amazonie, sur la côte Pacifique et à la frontière vénézuélienne.

Dirigeants éliminés

Le retour aux armes de M. Marquez en 2019 (il avait été l'un des principaux négociateurs de la paix à La Havane en 2016) avait porté un coup sévère au processus de paix qui a permis à quelque 7.000 combattants des FARC de se réinsérer dans la vie civile. L'accord de paix a cependant tenu, avec le soutien résolu de la communauté internationale, et malgré les réticences voire parfois la mauvaise volonté de la droite conservatrice au pouvoir jusqu'en 2022.

Près de 350 des signataires de l'accord de 2016, ex-combattants des FARC réintégrés à la vie civile, ont par ailleurs été assassinés depuis, notamment par des dissidents et groupes armés rivaux.

Depuis le retour au maquis de M. Marquez, plusieurs dirigeants de la Segunda Marquetalia ont été éliminés dans des opérations clandestines aux circonstances et commanditaires restés obscurs, comme Jesus Santrich, "El Paisa" et "Romana", tués au Venezuela.

Selon la presse, M. Marquez aurait été lui-même victime d'une tentative d'assassinat sur le territoire vénézuélien en 2022.

En juillet 2023, les médias locaux ont émis l'hypothèse qu'il était mort, mais le haut-commissaire colombien pour la Paix de l'époque, Danilo Rueda, avait démenti.

Des études indépendantes indiquent que la Segunda Marquetalia, surnommée péjorativement "narcotalia" par le gouvernement sortant du président conservateur Ivan Duque (2018-2022), est toujours en conflit avec d'autres groupes armés pour le contrôle d'itinéraires du trafic de drogue.

La Colombie subit un conflit armé qui, en plus d'un demi-siècle, a fait quelque 9,5 millions de victimes, pour la plupart des personnes déplacées.