Colombie: Petro appelle la rue au soutien de ses réformes sur le travail et la santé

Des milliers de partisans du président de gauche de la Colombie Gustavo Petro ont répondu mardi à son appel à manifester dans tout le pays pour soutenir ses projets de réforme du travail et de la santé, barrés par le Parlement aux mains de l'opposition.

A un peu plus d'un an de la fin de son mandat de quatre ans, Petro, 64 ans, en appelle à la rue pour tenir ses promesses électorales et façonner son héritage politique. L'ex-guérillero, premier président de gauche de l'histoire de la Colombie, ne peut pas se représenter en 2026 mais entend paver le chemin à son successeur non encore désigné.

Dans un long discours devant ses soutiens place Bolivar à Bogota, il a argué qu'une "oligarchie" corrompue a "trahi le peuple colombien, par avidité et pour l'argent". Estimant que "le Parlement colombien tourne le dos au peuple", il réclame un référendum sur ses réformes du travail et de la santé. Une consultation populaire qui a besoin d'être avalisée par le Parlement.

Fichier vidéo Edgar Sanchez, retraité, a dit à l'AFP manifester pour que ses enfants et petits-enfants puissent profiter "de journées de travail de huit heures, un salaire majoré pour le travail de nuit, les dimanches ou les jours fériés".

Mercredi, une commission parlementaire a recommandé le rejet de la proposition de loi sur la réforme du travail. "Nous sommes prêts à démonter une par une les choses fausses qui ont été avancées contre une réforme si nécessaire", a déclaré à la presse le ministre du Travail, Antonio Sanguino, également présent parmi les manifestants.

Le projet de réforme de la santé, visant à réduire la part du privé, avait déjà été retoqué par le Parlement.