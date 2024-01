Colombie: une vingtaine d'incendies de forêt en pleine vague de chaleur

Une vingtaine d'incendie de forêts, dont l'un sur les hauteurs de la capitale Bogota, touchent désormais la Colombie, selon un nouveau bilan des autorités mercredi.

"Il y a 21 incendies actifs dans tout le pays", a indiqué la Protection civile (UNGRD) dans un communiqué.

Mardi, les autorités avaient fait état de quatre feux de forêts, dont l'un sur les montagnes de la cordillère dominant Bogota.

Ces incendies touchent les départements de Vichada (est), Antioquia (ouest), Santander (est), Valledupar (nord), Norte de Santander (nord-est), et Boyaca (centre).

Fichier vidéo Le département le plus touché est Cundinamarca (centre), dont Bogota est également le chef-lieu, avec des incendies touchant au moins cinq municipalités.

Des paramos, écosystème de montagnes clé pour le cycle de l'eau, ont été consumés par les flammes.

Neuf municipalités du nord, du centre et de l'est du pays ont enregistré mardi des températures record allant jusqu'à 40,4 °C.

"Les maires ont été avertis de la gravité du phénomène El Niño (...) Les prévisions (des services spécialisées) se sont avérées exactes", a commenté sur le réseau X le président Gustavo Petro, qui avait déjà prévenu le 10 janvier : "nous sommes en alerte rouge pour les incendies de forêt".

Des pompiers luttent contre un incendie de forêt à Nemocon, dans le département de Cundinamarca, le 24 janvier 2024 en Colombie AFP

"C'est le phénomène El Niño aggravé par le réchauffement climatique. C'est peut-être l'année la plus chaude de l'histoire de l'humanité dans le monde entier", avait-il affirmé, appelant "chaque maire, chaque gouverneur et le gouvernement national à faire de l'eau une priorité".

"Le plan national visant à approvisionner en eau les dizaines de municipalités qui en sont actuellement privées fonctionne. Jusqu'à présent, nous avons éteint des centaines d'incendie", a-t-il assuré mercredi.

Des pompiers luttent contre un incendie de forêt à Nemocon, dans le département de Cundinamarca, le 24 janvier 2024 en Colombie AFP

L'incendie qui fait rage au-dessus de Bogota dure depuis lundi dans la chaîne de montagnes qui borde la ville à l'est, connue sous le nom de "Cerros Orientales". Au moins 12 hectares de forêt ont été touchés.

"Le travail effectué tout au long de la nuit a permis de contenir l'incendie. À cette heure, nous pouvons parler d'un contrôle de 70% de l'incendie", a indiqué le maire Carlos Fernando Galan.

Plus de 270 pompiers, militaires et secouristes tentent de contenir le feu, avec l'aide de deux hélicoptères équipés, un avion léger et des drones.

Quatre personnes ont été légèrement blessées, selon la municipalité.

Un hélicoptère de l'armée largue une cargaison d'eau sur un incendie de forêt à Bogota, le 23 janvier 2024 en Colombie AFP

Les autorités ont par ailleurs mis en garde contre une "détérioration significative" de la qualité de l'air dans la capitale de quelque 8 millions d'habitants.

Des animaux sauvages ont été aperçus se réfugiant dans la partie basse et urbanisée des collines.

Mardi, le maire a expliqué que cet incendie a pu être provoqué par un feu allumé par des habitants.

Une enquête criminelle est en cours.

L'autorité climatique colombienne (Ideam) a placé 883 des 1.101 municipalités du pays en alerte incendie, dont plus de la moitié (586) en alerte rouge.