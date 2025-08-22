Comme d'autres postes européennes, La Poste suspend l'envoi de colis vers les Etats-Unis

Face au durcissement des règles douanières américaines, plusieurs postes européennes annoncent la suspension des envois de colis outre-atlantique, comme La Poste, "faute d'informations complémentaires sur les conditions techniques d’envoi", a déclaré un responsable du groupe français à l'AFP.

Dès lundi, en dehors des envois via Chronopost ou de cadeaux entre particuliers de moins de 100 euros, pas concernés par ces taxes, La Poste ne prendra pas les colis vers les Etats-Unis.

"Faute d’informations complémentaires sur les conditions techniques d’envoi des colis vers les Etat-Unis, de la part de la douane américaine, nous n’avons d’autre choix que de suspendre temporairement ces envois", a justifié un responsable de l'entreprise auprès de l'AFP.

"Malgré des discussions avec les services de la douane américaine, aucun délai n’a été accordé aux opérateurs postaux pour s’organiser et assurer les développements informatiques nécessaires à la mise en conformité avec les nouvelles règles fixées", déplore encore La Poste dans un communiqué vendredi.

D'autres postes européennes ont déjà pris le pli, comme BPost (la poste belge), Correos (la poste espagnole), PostNord (le réseau suédo-danois), Deutsche Post (la poste allemande), ou encore Austrian Post (la poste autrichienne), a énuméré le groupe public français.

Et le mouvement pourrait s'étendre puisque PostEurop, l'organisme qui réunit les 51 acteurs postaux européens en charge du service universel postal, a alerté le 19 août dans un communiqué sur un risque de suspension au niveau européen.

La nouvelle réglementation américaine "qui suit une approche différente de celles fournies à l'échelle mondiale par l'Union postale universelle" aura "un impact significatif sur toutes les entreprises postales du monde entier et leurs clients qui expédient des envois via les réseaux postaux vers le service postal américain", selon eux.

Si aucune "solution" n'est trouvée "avant l'entrée en vigueur de la réglementation le 29 août 2025, les membres de PostEurop, en accord avec les autorités nationales compétentes, pourraient être contraints de restreindre temporairement ou de suspendre l'expédition de marchandises via les réseaux postaux vers les États-Unis", ont-ils averti.

Fin juillet, l'administration Trump a annoncé mettre fin à l'exemption de taxes sur les petits colis entrant aux Etats-Unis à compter du 29 août.

Washington taxera les livraisons postales - d'une valeur inférieure à 800 dollars - au même niveau que les autres produits provenant de l'UE, soit à 15%, selon l'accord commercial conclu fin juillet.

Chaque année en moyenne, La Poste expédie vers les Etats-Unis 1,6 million de colis (sur 500 millions au total), dont 80% proviennent des entreprises et 20% des particuliers.

L'entreprise, qui dit "regretter cette situation contraignante pour ses clients" les invite à contacter le numéro d’appel 3631 ou à se renseigner sur laposte.fr ou en bureaux de poste.

"Les clients entreprises seront accompagnés par leurs interlocuteurs habituels de La Poste. Ils peuvent contacter le 3634 pour tout renseignement", ajoute-t-elle.