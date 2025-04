Comment Elon Musk utilise son réseau X pour faire monter l'extrême droite en Europe

"Let that sink in". Nous sommes le 26 octobre 2022. Elon Musk entre dans le hall du siège de Twitter à New York avec un imposant évier (« sink » en anglais) en anglais dans les mains. Le milliardaire joue sur les mots avec le verbe « think » (penser) alors qu’il est sur le point d’acheter le réseau social pour 44 milliards de dollars.

« Let that think in » signifie « Je vous laisse intégrer cette information ». Comprenez : « C’est du lourd, à partir de maintenant, avec moi à la barre, tout va changer. »

Au fil des mois, le réseau social va radicalement se transformer. Twitter et son oiseau bleu s’envolent pour devenir X, la lettre qui figure en bonne place dans le nom d’autres entreprises de Musk... et dans le prénom d’un de ses enfants. Et puis l’algorithme, la manière dont la plateforme trie les contenus et les rend visibles aux utilisateurs, est modifié par la volonté du propriétaire lui-même. Son compte devient omniprésent sur X au point d’être aujourd’hui le plus suivi de la plateforme avec près de 220 millions d’abonnés.

Caprice d’un homme riche à milliards ? Stratégie organisée d’un visionnaire aux idées politiques bien arrêtées ? En octobre 2024, voilà qu’Elon Musk entre officiellement en campagne aux côtés de Donald Trump qui brigue à nouveau le poste de président des États-Unis. Pari gagné début novembre de cette année-là quand le Républicain refait son entrée à la Maison-Blanche.

En parallèle de son rôle de chef du Département de l'Efficacité gouvernementale (DOGE), le milliardaire originaire d’Afrique du Sud mène sur X une offensive idéologique à coups de posts en cascade. En six mois, il en a publié plus de 15 000, soit une centaine en moyenne par jour.

Nous avons récupéré tous ces messages pour analyser leur contenu avec ces questions en tête : Quels sont les thèmes récurrents qui fascinent Elon Musk quand il regarde vers l’Europe ? À travers quels comptes s’informe-t-il sur l’actualité du Vieux Continent ? Quels sont ses interlocuteurs privilégiés ? Comment soutient-il une partie de l'extrême droite européenne ? À quoi joue l’homme le plus riche du monde qui est aussi le principal relais numérique de Donald Trump à l’international ?

La cellule data et fact checking de la RTBF – en collaboration avec France Info et France 24 – vous emmène dans le réseau d’Elon Musk.