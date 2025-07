Comment la Russie "reprend le dessus" sur l'Ukraine dans la guerre des drones

À quoi joue la Russie? Le Kremlin réfute toute idée selon laquelle les pourparlers avec l’Ukraine pour un règlement du conflit seraient au point mort. Néanmoins, les attaques de drones et de missiles russes ne cessent de tomber sur l'Ukraine et notamment Kiev. David Teurtrie, spécialiste de la Russie, explique à TV5MONDE les raisons de cette recrudescence des frappes russes.

Les attaques de drones russes de ces derniers jours ont été d’une intensité sans précédent. Dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 juillet, les frappes ont fait 2 morts et 13 blessés, selon les autorités locales. Le président ukrainien Volodymyr Zelensy a parlé d’une attaque de 400 drones et 18 missiles russes dans la nuit, une “escalade de la terreur de la part de la Russie".

"Les capacités militaires russes sont en augmentation", explique à TV5MONDE David Teurtrie, spécialiste de la Russie, maître de conférences à l'Institut catholique d'études supérieures et directeur de l'Observatoire français des BRICS. "Les livraisons américaines d’armes ont été suspendues puis reprises", poursuit-il.

Les deux belligérants utilisent assez massivement les drones. Les deux continuent la guerre". David Teurtrie, maître de conférences à l'Institut catholique d'études supérieures

"Elles sont en tout cas beaucoup plus parcellaires qu'elles ne l’étaient il y a quelques mois. Pour le Kremlin, ce manque de stock américain fait que le ciel ukrainien est bien moins protégé", conclut-il.

Militairement, la Russie se saisit de l'occasion pour attaquer. L’Ukraine n’est pas non plus en reste. "Les deux belligérants utilisent assez massivement les drones. Il y a aussi quotidiennement des dizaines, voire parfois plus, de drones ukrainiens qui survolent le territoire russe et qui parfois atteignent des cibles", détaille le chercheur. "Les deux continuent la guerre".

Une intensification des attaques russes plutôt "inquiétante" pour les Ukrainiens, selon David Teurtrie. "Au début du conflit, l’Ukraine était plutôt en avance sur les Russes dans l'utilisation des drones et désormais, la plupart des analystes considèrent que ce sont les Russes qui ont pris le dessus", précise-t-il.

La Russie a effectué de très importants efforts d'investissement et d'élargissement de ses capacités de production. David Teurtrie à TV5MONDE

La Russie était déjà en capacité de produire ses drones avant le conflit, de manière expérimentale et a profité des drones iraniens au début de la guerre. "La Russie n’était pas en capacité d'alimenter un front", explique David Teurtrie.

L’Iran a pu vendre à la Russie des "drones peu chers et efficaces". "Aujourd’hui, la grande majorité des drones utilisés par le Kremlin est fabriquée en Russie", indique le chercheur.

"La Russie a effectué de très importants efforts d'investissement et d'élargissement de ses capacités de production", poursuit-il. Une manne pour la Russie, qui ne subit pas les conséquences de la guerre Israël - Iran sur son armement en drones.

D’un point de vue diplomatique, la Russie reste finalement dans sa ligne "maximaliste", pour le chercheur: "L'approche russe, c'est: ‘soit vous signez un ultimatum, soit on avance sur le terrain’. Le Kremlin a un objectif clairement annoncé depuis le début et ne veut pas en démordre”.

"Déception" et "frustration" du côté des États-Unis

Pourtant, les rencontres et échanges diplomatiques se suivent, ainsi que les promesses. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, et son homologue russe, Sergueï Lavrov, ont échangé ce jeudi 10 juillet, en marge d’une réunion ministérielle des pays de l'Asie du Sud-Est (Asean), à Kuala Lumpur en Malaisie.

Marco Rubio a déclaré avoir exprimé "déception" et "frustration" à son homologue russe Sergueï Lavrov face au manque de progrès vers la paix. Et le ministre russe a fait part d’une “nouvelle idée” sur l’Ukraine à son homologue. “C'est une nouvelle idée ou un concept nouveau que je vais rapporter au président (Donald Trump) pour en discuter”, a déclaré Marco Rubio.

Les États-Unis ont-ils encore un rôle diplomatique à jouer en Ukraine ou s’agit-il d’une tentative de relance d’échanges économiques ? Donald Trump n’a jamais caché son affection pour Vladimir Poutine. “Il a cette fibre ‘business’. Il y a toujours une dimension économique dans les affaires internationales”, précise David Teurtrie.

Pour Donald Trump, cette guerre, c’était la guerre de Joe Biden. Il a donc toujours rejeté les grands principes de soutien américain à Kiev. David Teurtrie

“Pour Donald Trump, cette guerre, c’était la guerre de Joe Biden. Il a donc toujours rejeté les grands principes de soutien américain à Kiev”, explique le chercheur. En voulant revenir sur les livraisons d’armes américaines à l’Ukraine, Trump veut se débarrasser de ce qu’il considère comme “l’héritage de Joe Biden”, selon le chercheur. “C'est aussi une des raisons pour lesquelles il était pressé d'obtenir un accord, pour dire qu’il avait mis fin à la guerre Biden”, explique-t-il.

C’est dans ce contexte aussi qu’a commencé la conférence internationale de Rome pour la reconstruction de l’Ukraine. Une reconstruction qui ne peut être envisagée sans accord de paix. Et sur le plan diplomatique, on ne peut que constater l’absence européenne. “C'est quand même assez frappant de voir que les Européens ne font aucune initiative diplomatique”, déplore David Teurtrie.

Cette conférence ressemble plutôt à un message politique pour le chercheur. “Ce conflit dure depuis trop longtemps. Chaque mois qui passe, il y a des nouvelles destructions et un bilan humain catastrophique. Avec cette conférence il est dit aux Ukrainiens ‘Une fois que ça va se terminer, on ne va pas vous abandonner en rase campagne, on va vous aider à vous reconstruire’, pour garder espoir”, explique-t-il.

Reste la question du financement de cette reconstruction et des avoirs gelés russes. Seront-ils utilisés dans ce sens ? “Les discussions du côté européen porteront aussi sur la possibilité d’utiliser les avoirs de la Russie. Faudra-t-il négocier avec la Russie ou faudra-t-il lui imposer? Rien n’est moins sûr”, conclut David Teurtrie.