Conclave : comment va être élu le nouveau pape ?

Après 12 ans à la tête de l'Église Catholique, le pape François est mort à l'âge de 88 ans, lundi 21 avril. Mais que se passe-t-il quand un pape meurt ou démissionne ? Dans deux semaines, après une période de funérailles, un nouveau pape devra être élu.

Pour cela, les 135 cardinaux électeurs devront se réunir à huis clos dans la chapelle Sixtine pour élire un successeur au pape François. C'est ce qu'on appelle le conclave. Il doit débuter au plus tôt 15 jours après la mort de François et au plus tard 20 jours après. On vous explique le déroulement du vote du nouveau souverain pontifie.

Des préparatifs minutieux

Pour élire ce nouveau pape, les cardinaux électeurs emménageront dans la résidence Sainte-Marthe au Vatican, où ils seront logés pendant tout le conclave. Le matin du premier jour, ils participeront à une messe solennelle dans la basilique Saint-Pierre. L'après-midi, ils se réuniront dans la chapelle Pauline dans le palais apostolique et invoqueront l'assistance du Saint-Esprit. Ils entreront ensuite en procession et prêteront alors serment.

Interdiction de voter pour soi-même

Par tirage au sort, trois cardinaux seront désignés "scrutateurs", trois "infirmarii" pour recueillir les votes des cardinaux malades et trois "réviseurs" qui vérifieront le décompte des bulletins par les scrutateurs. Les cardinaux recevront des bulletins de papier portant en haut l'inscription "Eligo in Summum Pontificem" ("J'élis comme souverain pontife"). Les électeurs écriront à la main le nom de leur candidat et plieront le bulletin de vote. En théorie, il est interdit de voter pour soi-même.

Mort du pape François : que va-t-il se passer après ?

Chaque cardinal se rendra ensuite à tour de rôle à l'autel, portant son vote en l'air de manière à ce qu'il soit bien visible, et prononcera à haute voix le serment suivant en latin : "Je prends à témoin le Christ Seigneur, qui me jugera, que je donne ma voix à celui que, selon Dieu, je juge devoir être élu". Son bulletin sera alors glissé dans l'urne, et le cardinal s'inclinera vers l'autel et retournera à sa place. Une fois tous les bulletins recueillis, un scrutateur agitera l'urne pour mélanger les bulletins. Deux scrutateurs noteront ensuite les noms, tandis qu'un troisième les lira à haute voix.

Le pape François est mort, histoire d'un conservateur révolutionnaire

Si aucun cardinal n'a obtenu les deux tiers des voix, les électeurs passeront directement à un deuxième tour. Les cardinaux procèderont à quatre scrutins par jour, deux le matin et deux l'après-midi, jusqu'à ce qu'un pape soit proclamé. Les bulletins des deux scrutins et les notes prises par les cardinaux seront ensuite détruits, brûlés dans un poêle par le camerlingue, le cardinal assurant l'intérim entre deux papes. La cheminée émettra une fumée noire si aucun pape n'a été élu et une fumée blanche en cas d'élection.

L'annonce aux fidèles

Une fois élu, il restera au nouveau pape à répondre à deux questions du cardinal doyen : Acceptez-vous votre élection canonique comme Souverain Pontife ? De quel nom voulez-vous être appelé ? Répondant "oui" à la première, l'élu devient immédiatement pape et évêque de Rome.

Le pape François est mort à l’âge de 88 ans

Un par un, les cardinaux rendront hommage et marqueront leur obédience au nouveau pape. Viendra ensuite l'annonce aux fidèles - "Habemus papam" - par le cardinal protodiacre, puis l'apparition du nouveau pape et sa bénédiction depuis le balcon de la Basilique Saint-Pierre.