Concours enseignants : 2.610 postes non pourvus en 2025, selon l'AFP

Plus de 2.600 postes d'enseignants n'ont, encore cette année, pas trouvé preneurs à l'issue des concours de recrutement, malgré une baisse du nombre de postes offerts dans les académies ou disciplines les moins attractives, selon des données compilées par l'AFP.

Sur les 27.713 postes proposés aux concours du public et du privé sous contrat, 2.610 n'ont pas été pourvus (9,4%), selon une base de données compilée vendredi par l'AFP à partir des résultats d'admission publiés sur la plateforme officielle Cyclades.

Le nombre de postes non pourvus est en forte baisse sur un an (-34%) mais ce recul est essentiellement mécanique, dû à une diminution notable du nombre de postes affichés aux concours dans les académies du primaire (maternelle et élémentaire) et dans les spécialités du secondaire (collèges et lycées) les moins attractives.

Le ministère de l'Education nationale, dans une déclaration vendredi à l'AFP, a salué une "amélioration du rendement des concours" du primaire, malgré des "tensions dans certaines académies" et, dans le second degré, des "améliorations notables" dans "certaines disciplines déficitaires", citant la physique-chimie, l'espagnol ou l'allemand.

Au sein du public, 2.330 postes sont restés vacants (9,8%).

Dans le primaire, le nombre de postes restés vacants (1.141) est divisé par deux par rapport à 2024, en raison d'une baisse du nombre de postes proposés aux concours dans les académies traditionnellement moins demandées (Versailles, Créteil et Guyane).

Dans le secondaire, la baisse du nombre de postes non pourvus (1.189, -25% par rapport à 2024) résulte d'une moindre offre aux concours des spécialités ayant du mal à trouver des candidats.

Matière emblématique des difficultés, les mathématiques comptabilisent près de 400 postes non pourvus, soit un poste sur cinq proposé aux concours. En physique-chimie, ce sont 103 postes qui n'ont pas été pourvus, contre 157 en 2024, une baisse majoritairement due à une diminution du nombre de postes proposés aux concours (-41).

Du côté de l'enseignement privé sous contrat, 280 postes sont restés vacants à l'issue des concours (7,2%, stable).

Pour calculer ces totaux, l'AFP a inclus l'ensemble des concours organisés cette année. Or pour le premier degré du public, l'Education nationale exclut généralement certains concours de ses propres calculs. En appliquant la méthodologie utilisée l'an dernier par le ministère, le nombre de postes non pourvus se limiterait cette année à 526 dans le primaire du public, 1.715 dans l'ensemble de l'enseignement public, 1.995 public et privé confondus.